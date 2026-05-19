Tin Hiệp hội Ngân hàng TS. Đào Minh Tú: Chuyển đổi số phải đi liền với khả năng chống chịu trong môi trường số Ngọc Lê • 19/05/2026 10:05

Phát biểu tại sự kiện “Đổi mới Tài chính thế giới 2026 (WFIS 2026)”, TS. Đào Minh Tú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang mở ra nhiều cơ hội phát triển to lớn cho ngành tài chính - ngân hàng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về quản trị, an toàn hệ thống và khả năng chống chịu trong môi trường số.

TS. Đào Minh Tú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - phát biểu khai mạc

Sự kiện “Đổi mới Tài chính thế giới 2026 (WFIS 2026)” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Công ty TradePass (Ấn Độ) phối hợp tổ chức, diễn ra trong 2 ngày từ 19-20/5/2026. Đây là lần thứ tư sự kiện được tổ chức tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, TS. Đào Minh Tú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường tài chính số phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Quá trình chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng diễn ra mạnh mẽ, không chỉ ở việc mở rộng các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán điện tử, mà còn ở sự thay đổi sâu rộng về mô hình vận hành, quản trị và trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, các xu hướng như: Ngân hàng ứng dụng AI, ngân hàng mở, điện toán đám mây và quản trị dữ liệu thông minh đang ngày càng trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều tổ chức tài chính tại Việt Nam. Trên thực tế, các nội dung như ứng dụng AI trong ngân hàng, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, tăng cường an ninh mạng và phòng chống gian lận tài chính đang được đặc biệt quan tâm.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện nay, trên 95% tổ chức tín dụng đã và đang triển khai chiến lược chuyển đổi số, trong khi gần 80% giao dịch tài chính tại Việt Nam đã được thực hiện qua kênh số. Điều đó cho thấy ngành tài chính - ngân hàng đang từng bước chuyển từ mô hình “số hóa dịch vụ” sang mô hình ngân hàng thông minh, vận hành dựa trên dữ liệu và kết nối số toàn diện.

Tuy nhiên, TS. Đào Minh Tú cũng lưu ý, đi cùng với tốc độ phát triển đó là áp lực ngày càng lớn về quản trị rủi ro và an ninh mạng. Đặc biệt, trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nguy cơ càng trở nên rõ nét hơn khi các hình thức tấn công đang chuyển mạnh sang khai thác dữ liệu và giả mạo danh tính trên môi trường số.

Dẫn chứng cho nhận định này, lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, theo Báo cáo Rủi ro An ninh mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Visa vào tháng 4/2026, các cuộc tấn công ứng dụng AI đang gia tăng nhanh cả về quy mô và mức độ tinh vi, trong khi hệ sinh thái tài chính số ngày càng mở rộng lại khiến tình hình rủi ro trở nên phức tạp hơn.

Đồng thời, Báo cáo Triển vọng An ninh mạng Toàn cầu năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng chỉ ra, 65% các tổ chức lớn hiện coi các lỗ hổng của bên thứ ba và chuỗi cung ứng là thách thức hàng đầu về khả năng phục hồi an ninh mạng của họ.

Quang cảnh Hội nghị “Đổi mới Tài chính thế giới 2026

Trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, TS. Đào Minh Tú cho rằng, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tốc độ phát triển của công nghệ, mà sâu xa hơn là việc công nghệ đang làm thay đổi căn bản cách thức các tổ chức tài chính vận hành, kết nối và tạo ra giá trị cho khách hàng.

“Nếu trước đây ngân hàng chủ yếu cung cấp dịch vụ theo mô hình truyền thống, thì hiện nay đang từng bước chuyển dịch sang mô hình hệ sinh thái số thông minh, dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, trải nghiệm khách hàng trở thành trung tâm của mọi quyết định phát triển. Đây chính là cơ hội rất lớn để các ngân hàng Việt Nam đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị tài chính số của khu vực”, TS. Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhìn nhận, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang mở ra nhiều cơ hội phát triển to lớn cho ngành tài chính - ngân hàng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về quản trị, an toàn hệ thống và khả năng chống chịu trong môi trường số. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy kết nối giữa các tổ chức tài chính với cộng đồng công nghệ sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của toàn ngành Ngân hàng nói riêng, hệ thống tài chính ngân hàng nói chung.

Kết thúc bài phát biểu, TS. Đào Minh Tú bày tỏ tin tưởng, với sự đồng hành của các cơ quan quản lý, sự chủ động đổi mới của các tổ chức tài chính, cùng sự hỗ trợ của cộng đồng công nghệ trong nước và quốc tế, ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu mục tiêu về an toàn và bền vững.



