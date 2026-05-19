Cài đặt BHYT điện tử cho con, một phụ nữ bị rút sạch tiền

Cơ quan BHXH Việt Nam ghi nhận tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ BHXH để tiếp cận người dân, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn tài chính của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Mới đây, BHXH tỉnh Cà Mau nhận được ý kiến phản ánh của người tham gia BHXH, BHYT về việc một số đối tượng gọi đến từ số điện thoại 0825.884xxx. Cụ thể, đối tượng gọi điện thoại yêu cầu chị B. đến UBND phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau để cập nhật thẻ BHYT điện tử cho con là trẻ em dưới 6 tuổi, khi đi mang theo CCCD và thẻ BHYT của bé.

Tổng 2 lần bị lừa đảo cài đặt BHYT cho con, chị B. đã bị rút tiền từ tài khoản ngân hàng hết 9.800.250 đồng. (Tạo ảnh AI: Hồng Đào)

Chị B. trả lời không có thời gian nên đối tượng lừa đảo hướng dẫn kết bạn qua Zalo "Nguyễn Trung Quân" sẽ được hỗ trợ cài đặt trên ứng dụng "BHXH điện tử". Chị B. đã làm theo hướng dẫn, đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của chị hết 2 triệu đồng.

Sau khi phát hiện mất tiền trong tài khoản, chị B. phản ánh thì đối tượng lừa đảo hướng dẫn tiếp tục "muốn lấy lại tiền thì dùng số tài khoản khác làm theo hướng dẫn sẽ được hoàn tiền lại". Chị B. mượn điện thoại và tài khoản của người anh để thực hiện thì tiếp tục tài khoản này bị rút 7.800.250 đồng (do 1 số tài khoản chỉ được giao dịch 1 lần). Tổng 2 lần đối tượng lừa đảo đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của chị hết 9.800.250 đồng.

BHXH Việt Nam khẳng định: Cơ quan BHXH không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt "thẻ BHXH điện tử" hoặc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VssID – BHXH số. Mọi thông tin chính thức liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được cung cấp qua các kênh truyền thông chính thống của cơ quan BHXH.

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo BHXH Việt Nam tiếp tục khuyến nghị các đơn vị, người lao động, người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng: - Không kết bạn qua các ứng dụng mạng xã hội với người lạ; - Không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc; - Không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học (như nhận diện khuôn mặt, vân tay…) cho bất kỳ ai không được xác thực. - Chủ động cập nhật thông tin chính sách từ các nguồn tin cậy; - Thường xuyên theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo; - Kiểm tra, xác thực kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng. - Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc thông tin tới cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ, phối hợp xử lý theo quy định. Thông tin tra cứu và hỗ trợ người tham gia: - Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam: baohiemxahoi.gov.vn - Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 9068 - Ứng dụng VssID – BHXH số: cung cấp thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.



