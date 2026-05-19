Đằng sau mức thu nhập 50-55 triệu/tháng của một nhân viên ngân hàng

Đa số chúng ta đi làm trước hết là để kiếm tiền. Nhưng thực tế thì thu nhập chưa bao giờ là yếu tố quan trọng duy nhất. Bên cạnh đó còn là chế độ đãi ngộ, là môi trường làm việc, là văn hóa doanh nghiệp, là lộ trình thăng tiến,...

Tất cả đều quan trọng không kém gì con số ting ting về tài khoản hàng tháng. Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi một người lương cao lại vẫn kêu chán, vẫn âm thầm nung nấu dự định nhảy việc, thậm chí còn chấp nhận công việc mới với lương thấp hơn.

Gần đây, khi nhiều ngân hàng bắt đầu cắt giảm nhân sự, những chia sẻ về áp lực nghề nghiệp và “góc khuất” phía sau hình ảnh “dân ngân hàng lương cao, thưởng nhiều” cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Thứ mọi người nhìn thấy là tiền thưởng Tết bằng 3-4 tháng lương, là lương tháng mấy chục triệu, vậy còn những thứ mà “người ngoài ngành” không thấy, là gì?

Đánh đổi những gì để có mức thu nhập trung bình 50-55 triệu/tháng?

Chia sẻ trên Threads cá nhân, một nhân viên ngân hàng 33 tuổi, đồng thời là 1 bà mẹ 2 con, đã trải lòng thế này: “Mình là nhân viên của một ngân hàng Big4 tại Hà Nội… Công việc hiện tại của mình có lẽ cũng được xếp vào top công việc và mức thu nhập đáng mơ ước của một cơ số người trong xã hội, thế nhưng mình lại cảm thấy chính công việc đó đang bào mòn mình từng ngày….

Mình không còn thấy yêu công việc nữa và luôn tự hỏi: “Mình có nên làm công việc này nữa hay không, con mình sẽ ra sao khi mẹ đi làm tối ngày? Mình thực sự muốn đổi một công việc khác, có thể đánh đổi một phần mức thu nhập hiện tại để đổi lấy một công việc mình yêu thích, có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân và chăm lo tổ ấm nhỏ”.

Nguyên văn bài đăng của cô (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận, “hội banker” cũng dành lời động viên và an ủi cho bà mẹ này. Và đa số đều đồng tình: Làm ngân hàng mà đúng bộ phận Tài chính - Đầu tư - Kiểm toán thì thực sự hiếm cô gái nào trụ lại lâu được. Không phải vì họ không đam mê, không có năng lực hay không muốn thăng tiến. Vấn đề duy nhất chỉ là áp lực quá nặng, KPI quá cao nên nếu làm thì phải chấp nhận hy sinh thời gian cho bản thân, cho gia đình và cho con.

“Bận và áp lực là đặc sản ngành ngân hàng mà, lại còn là ngân hàng Big4 nữa thì càng không lạ. Đọc bài bạn chia sẻ thì mình bạn cũng làm ngân hàng mảng tài chính, đầu tư hoặc kiểm toán hoặc nói chung là mấy mảng nặng trong ngành. Chứ còn các bộ phận như hành chính, truyền thông nội bộ hoặc branding trong ngân hàng thì đỡ hơn chút” - Một người bày tỏ.

“Không biết mọi người sao chứ như mình, là đàn ông con trai làm ngân hàng mà nhiều lúc còn thấy oải kinh khủng, nên nhìn sang các đồng nghiệp nữ có con, vừa chăm con chăm gia đình vừa đi làm mình thấy toàn là siêu nhân cả hay sao ấy. Thế nên cũng không lạ lắm khi phòng ban chủ yếu toàn anh em. Bọn mình nhiều khi còn đùa sau này lấy vợ mà vợ cũng làm ngân hàng thì có khi con hiếm khi thấy mặt bố mẹ trước 8h tối” - Một người nửa đùa nửa thật.

“Mình hiểu cái cảm giác bị công việc đang bào mòn từng ngày, vì mình cũng đang có cảm giác tương tự. Mình đã bỏ công việc gắn bó 14 năm để sang làm ở 1 Ngân hàng TMCP và mình nói thật, lương cao thì khó mà cân bằng gia đình với công việc được, bảo là không thể cũng đúng luôn ấy. Thế nên chắc phải tự mình lựa chọn thôi” - Một người bình luận.

“Mình cũng từng như bạn, từng đắn đo rất nhiều lần với công việc gắn bó 7 năm, mình cũng làm Big4, nhưng sau đó mình có hai con nhỏ. Sau một thời gian suy nghĩ, mình thấy đi làm kiếm tiền để nuôi các con mà không có thời gian chăm sóc cho các con thì có vẻ không ổn, nên mình đã chọn nghỉ và chuyển sang làm mảng khác. Và trộm vía công việc giờ của mình khá ổn, mình đang bắt đầu lại và học hỏi dần dần, mình nhiều thời gian cho con cái và gia đình, giờ bảo quay lại làm ngân hàng là mình sợ lắm” - Một người bộc bạch.

Biến động nhân sự ngành ngân hàng

1. VietinBank đóng cửa 126 phòng giao dịch

Quý 1/2026, VietinBank tiếp tục đóng cửa số lượng lớn phòng giao dịch. Theo đó, cuối tháng 3/2026 ngân hàng có 157 chi nhánh và 827 phòng giao dịch, giảm 18 phòng giao dịch so với cuối năm 2025. Trước đó, trong năm 2025, nhà băng này đã chấm dứt hoạt động 108 phòng giao dịch.

Như vậy, trong hơn 1 năm qua, VietinBank đã đóng cửa tới 126 phòng giao dịch. Tuy đóng cửa nhiều phòng giao dịch, nhưng quy mô nhân sự VietinBank thực tế không biến động quá nhiều. Trong 3 tháng đầu năm 2026, lượng cán bộ nhân viên VietinBank giảm 135 người, còn 22.153 người. Trong năm 2025, quy mô nhân sự nhà băng này cũng giảm nhẹ 204 người.

2. Sacombank cắt giảm 2.700 nhân sự

Báo cáo tài chính quý 1/2026 của Sacombank cho thấy, cuối tháng 3/2026 ngân hàng và các công ty con còn 14.080 nhân viên, giảm tới 2.736 người so với cuối năm 2025. Đợt cắt giảm tập trung ở ngân hàng mẹ, với quy mô giảm mạnh từ 15.851 người xuống còn 13.281 người, tức giảm 2.570 nhân sự.

Theo đó, quy mô nhân sự của Sacombank đã xuống thấp nhất trong hơn 10 năm (kể từ 2015 đến nay).

Quy mô nhân sự Sacombank lớn nhất trong giai đoạn 2019-2020 (khoảng trên 18.000 người). Như vậy, trong những năm qua, nhà băng này đã cắt giảm tới hơn 4.000 nhân sự.

3. VIB cắt giảm khoảng 1.400 nhân sự trong vòng 1 năm

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VIB, diễn ra vào ngày 8/4 vừa qua, ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch VIB cho biết: Ngân hàng đặt mục tiêu nâng năng suất của 10.000 nhân viên lên tương đương 20.000 người, thông qua việc ứng dụng AI như một đòn bẩy tăng trưởng.

Chủ tịch VIB cũng cho biết 3 năm qua, VIB liên tiếp ghi nhận số lượng nhân sự giảm. Từ mức 11.800 người vào cuối 2023 giảm về 11.300 người vào cuối 2024, và tinh giảm về 9.900 người vào cuối năm 2025.

Như vậy trong vòng 1 năm (2024-2025), VIB đã cắt giảm 1.400 người - tương đương 12,4% quy mô nhân sự.