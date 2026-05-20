Giá vàng ngày càng giảm sâu, chuyên gia dự báo khi nào tăng trở lại?

Theo Kitco News, vàng chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, đồng USD mạnh lên và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá dầu lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn xuất phát từ căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia phân tích của Goldman Sachs cho biết đã điều chỉnh mô hình dự báo nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương nhằm phản ánh đầy đủ hơn những khoảng trống trong dữ liệu thương mại chính thức.

Hồi tháng 3, ngân hàng đầu tư này đã nâng ước tính mua vàng của các ngân hàng trung ương lên khoảng 50 tấn/tháng tính theo trung bình động 12 tháng, tăng mạnh so với mức 29 tấn theo phương pháp tính cũ.

Hiện Goldman Sachs dự báo các ngân hàng trung ương sẽ duy trì tốc độ mua khoảng 60 tấn vàng mỗi tháng xuyên suốt năm 2026, nhờ nhu cầu đa dạng hóa dự trữ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài.

Theo các nhà phân tích của Goldman, các ước tính trước đây đã đánh giá thấp nhu cầu mua vàng của các NHTW kể từ tháng 8/2025. “Lực cầu cơ bản đối với vàng vẫn rất mạnh,” Goldman Sachs nhận định, đồng thời dẫn khảo sát riêng của ngân hàng cùng những diễn biến địa chính trị gần đây như các yếu tố có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mua vàng từ cả chính phủ lẫn nhà đầu tư tư nhân trong thời gian tới.

Ngân hàng này tái khẳng định mục tiêu giá vàng đạt 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026, song cũng cảnh báo kim loại quý vẫn có thể chịu áp lực ngắn hạn nếu nhà đầu tư buộc phải bán các tài sản có tính thanh khoản cao để bổ sung tiền mặt trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Trước đó, vào cuối tháng 1, khi giá vàng liên tục lập đỉnh lịch sử mới trên 5.000 USD/ounce, Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá vàng cho tháng 12/2026 lên 5.400 USD/ounce. Báo cáo khi đó có quan điểm rằng các nhà đầu tư tư nhân mua vàng để phòng ngừa rủi ro chính sách vĩ mô sẽ tiếp tục nắm giữ các vị thế này đến hết năm.

Theo các chuyên gia, khác với những giao dịch phòng hộ trước đây vốn gắn với các sự kiện cụ thể như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11/2024, các vị thế vàng nhằm bảo vệ trước những rủi ro liên quan tới tính bền vững tài khóa hiện khó có thể được giải quyết trong ngắn hạn và vì thế mang tính “bền vững” hơn.

Goldman Sachs cũng cho rằng các ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng đa dạng hóa cơ cấu dự trữ ngoại hối sang vàng trong dài hạn.

Ngoài ra, xu hướng lo ngại sự mất giá của tiền tệ cũng đang thúc đẩy nhu cầu mua vàng vật chất từ các gia đình sở hữu tài sản lớn, đồng thời kích thích hoạt động mua quyền chọn mua vàng trong bối cảnh ngày càng nhiều quan ngại về triển vọng chính sách tiền tệ và tài khóa dài hạn tại các nền kinh tế lớn.

Theo Goldman Sachs, các rủi ro đối với dự báo mới hiện “nghiêng đáng kể về chiều hướng tăng”, do nhà đầu tư khu vực tư nhân có thể tiếp tục tăng cường đa dạng hóa danh mục trong bối cảnh bất định chính sách toàn cầu kéo dài. Tuy nhiên, ngân hàng cũng lưu ý rằng nếu các rủi ro liên quan tới quỹ đạo tài khóa và tiền tệ dài hạn của kinh tế toàn cầu giảm mạnh, giá vàng có thể chịu áp lực giảm do hoạt động tất toán các vị thế phòng hộ vĩ mô.

Xu hướng đa dạng hóa dự trữ thực tế đã được Goldman Sachs nhấn mạnh từ cuối năm ngoái. Trong báo cáo Triển vọng Hàng hóa 2026 công bố cuối tháng 12, ngân hàng này đánh giá vàng là khoản đầu tư hấp dẫn nhất trong toàn bộ nhóm hàng hóa, đồng thời cho rằng nếu nhà đầu tư tư nhân tham gia làn sóng đa dạng hóa cùng các ngân hàng trung ương, giá vàng thậm chí có thể vượt xa kịch bản cơ sở hiện tại.

Dù vậy, Goldman Sachs vẫn khuyến nghị nhà đầu tư duy trì chiến lược đa dạng hóa trên toàn bộ thị trường hàng hóa. "Ngay cả khi vàng tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong nhóm hàng hóa, chúng tôi cho rằng việc phân bổ rộng hơn vào hàng hóa vẫn đóng vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư chiến lược".

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng danh mục đầu tư truyền thống gồm cổ phiếu và trái phiếu không còn đủ khả năng đa dạng hóa hiệu quả trong bối cảnh cú sốc nguồn cung hàng hóa có thể đồng thời kéo giảm tăng trưởng kinh tế, đẩy lạm phát đi lên và khiến giá hàng hóa tăng mạnh.