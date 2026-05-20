“Gửi tiết kiệm lãi suất tới 8%/năm nhưng tôi vẫn quyết định rút ra rồi gửi lại toàn bộ”

Đầu tháng 5/2026, chị H. gửi tiết kiệm tại ngân hàng S với lãi suất 8%/năm. Thế nhưng chỉ sau hai ngày, chị mới biết ngân hàng này vừa điều chỉnh lãi suất lên 8,5%/năm. Không chỉ vậy, một số ngân hàng khác còn chào mức lãi suất 8,7-9%/năm cho các sản phẩm tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi. Không muốn bỏ lỡ cơ hội hưởng lãi suất cao hơn, chị H. ý định tất toán sổ tiết kiệm vừa mở để gửi lại với mức lãi suất mới.

Một câu chuyện khác cũng đang diễn ra khá phổ biến trên thị trường. Chị M. được bạn bè khuyên không nên tự gửi tiết kiệm trên ứng dụng ngân hàng mà nên trực tiếp tới quầy giao dịch để được tư vấn các chương trình ưu đãi. Khi gặp nhân viên ngân hàng, dù thao tác cuối cùng vẫn thực hiện trên ứng dụng ngân hàng, nhưng chỉ cần nhập thêm mã giới thiệu của nhân viên, mức lãi suất đã tăng thêm tới 1-1,5%/năm so với niêm yết thông thường. Chưa dừng lại ở đó, nhân viên còn cho biết nếu số tiền gửi lớn hơn, khách hàng sẽ tiếp tục được cộng thêm 0,2-0,3%/năm.

Những câu chuyện trên cho thấy cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng đang nóng trở lại sau một thời gian lắng xuống. Giữa tháng 5/2026, mặt bằng lãi suất tiền gửi trên thị trường ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều nhà băng, đặc biệt ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ và vừa. Nếu như trước đây mức lãi suất trên 8%/năm thường gắn với điều kiện gửi số tiền rất lớn, lên tới hàng tỷ đồng, thì nay nhiều sản phẩm chỉ yêu cầu vài trăm triệu đồng, thậm chí thấp hơn, khách hàng đã có thể tiếp cận mức sinh lời hấp dẫn này.

Không khó để bắt gặp những chương trình cộng lãi suất mạnh tay nhằm hút dòng tiền gửi trong bối cảnh nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng gia tăng. Chẳng hạn từ ngày 13/5, một ngân hàng triển khai chương trình cộng lãi suất lên tới 2,5%/năm so với biểu niêm yết, qua đó đưa mức lãi suất tối đa lên tới 9%/năm. Đây là mức lãi suất từng được xem là rất hiếm hoi trong hơn một năm trở lại đây.

Tại một ngân hàng quy mô nhỏ khác, từ ngày 18/5, nhà băng này áp dụng chương trình cộng thêm 0,3-0,5%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang. Điều đáng chú ý là sản phẩm này chỉ yêu cầu số tiền gửi tối thiểu từ 10 triệu đồng. Trước đó, ngày 5/5, ngân hàng này cũng phát hành chứng chỉ tiền gửi quy mô 3.000 tỷ đồng với mức cộng thêm 1,4-1,6%/năm so với gửi tiết kiệm thông thường, đưa lãi suất cao nhất lên 8,7%/năm.

Không thể phủ nhận rằng việc lãi suất huy động tăng trở lại đang tạo ra tâm lý hào hứng cho nhiều người gửi tiền. Với nhiều người dân, đặc biệt là nhóm ưu tiên sự an toàn, gửi tiết kiệm tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn khi vừa đảm bảo an toàn vốn, vừa có mức sinh lời ngày càng cải thiện.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng lưu ý người gửi tiền không nên chỉ nhìn vào mức lãi suất cao nhất để đưa ra quyết định. Nhiều chương trình ưu đãi đi kèm điều kiện về kỳ hạn, số tiền gửi hoặc chỉ áp dụng trong thời gian ngắn. Ngoài ra, khách hàng cũng cần quan tâm tới uy tín ngân hàng, tính thanh khoản của khoản tiền gửi cũng như các chi phí cơ hội khi tất toán trước hạn để chạy theo lãi suất mới.

Ngoài ra, người gửi tiền cần hết sức chú ý trước những quảng cáo ﻿"lãi suất khủng". Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới vỏ bọc "gửi tiết kiệm online lãi suất cao" hay "đầu tư tài chính siêu lợi nhuận" đang diễn biến hết sức phức tạp. Kẻ gian thường tiếp cận nạn nhân thông qua nhiều kênh khác nhau: từ việc phát tán tờ rơi, poster mang màu sắc, logo giả mạo ngân hàng, cho đến việc lôi kéo người dân tham gia các hội nhóm. Khi khách hàng sập bẫy, tò mò quét các mã QR giả mạo hoặc truy cập vào đường link lạ, họ sẽ bị dẫn đến các website lừa đảo từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Công an và ngân hàng khuyến cáo, khách hàng cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào lãi suất cao bất thường, vượt xa mặt bằng chung của thị trường. Mọi thông tin về chương trình ưu đãi, lãi suất cần được đối chiếu, kiểm chứng trực tiếp với các kênh chính thống của ngân hàng.﻿