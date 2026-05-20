Trong tháng 5, hàng triệu khách hàng Vietcombank đón tin vui

Việc thanh toán khi đi du lịch nước ngoài đang ngày càng thuận tiện hơn với người Việt, khi nhiều ngân hàng và nền tảng thanh toán liên tục mở rộng dịch vụ quét mã QR xuyên biên giới. Chỉ với điện thoại và tài khoản thanh toán trong nước, người dùng đã có thể mua sắm, ăn uống hay chi tiêu tại nhiều quốc gia mà không cần mang nhiều tiền mặt hoặc đổi ngoại tệ trước chuyến đi.

Mới đây, Vietcombank cho biết từ ngày 12/5/2026, khách hàng có thể thanh toán bằng mã QR tại Nhật Bản và Hồng Kông trực tiếp trên ứng dụng VCB Digibank mà không cần đổi tiền mặt hay cài đặt thêm ứng dụng khác.

Dịch vụ được triển khai thông qua hợp tác giữa Vietcombank và Alipay+, hỗ trợ thanh toán tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm đáng chú ý là người dùng có thể thanh toán trực tiếp từ tài khoản VND hiện có. Điều này đồng nghĩa khách hàng không cần chuẩn bị ngoại tệ trước chuyến đi, không phải mở thêm thẻ tín dụng quốc tế hay tải ứng dụng thanh toán của nước ngoài.

Cách sử dụng cũng tương tự khi thanh toán QR trong nước: khách hàng chỉ cần mở VCB Digibank để quét mã QR của cửa hàng hoặc đưa mã QR trên điện thoại cho bên bán quét. Trước khi xác nhận, hệ thống hiển thị sẵn tỷ giá và số tiền quy đổi sang đồng Việt Nam để người dùng kiểm tra. Lịch sử giao dịch được lưu trực tiếp trên ứng dụng và hiện Vietcombank cho biết đang miễn phí thanh toán đối với dịch vụ này.

Ngoài Nhật Bản và Hồng Kông, khách hàng Vietcombank hiện có thể sử dụng thanh toán QR tại nhiều thị trường khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc mạng lưới Alipay+.

Trước đó, Zalopay cũng đã triển khai tính năng quét QR quốc tế tại 6 quốc gia châu Á gồm Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia. Người dùng có thể thanh toán bằng tiền Việt ngay trên ứng dụng mà không cần đổi ngoại tệ hay cài thêm ứng dụng thanh toán tại nước sở tại.

Ở chiều ngược lại, khách Trung Quốc đến Việt Nam hiện cũng có thể dùng ví điện tử Alipay để quét mã thanh toán tại nhiều cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và điểm du lịch thông qua kết nối giữa NAPAS, Vietcombank và Ant International.

Trong khi đó, BIDV cũng đã phối hợp cùng Hana Bank triển khai thanh toán QR Việt Nam - Hàn Quốc từ cuối tháng 4/2026. Theo đó, du khách Hàn Quốc có thể dùng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc để quét mã thanh toán tại các điểm chấp nhận VIETQRGlobal ở Việt Nam mà không cần đổi tiền mặt hay cài thêm ứng dụng trung gian.

Xu hướng mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới được đánh giá sẽ giúp việc chi tiêu của du khách thuận tiện hơn, đồng thời thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và hoạt động du lịch, mua sắm giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.