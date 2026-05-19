Có thể xóa lịch sử nợ xấu trên CIC để tiếp tục vay ngân hàng hay không?

Nợ tại các ngân hàng, công ty tài chính được chia thành 05 nhóm, trong đó nợ quá hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên được coi là nợ xấu, bao gồm các nhóm nợ như sau: Nhóm 3 dưới tiêu chuẩn (quá hạn từ 91 – 180 ngày), nhóm 4 nghi ngờ (quá hạn từ 181 – 360 ngày) và nhóm 5 có khả năng mất vốn (quá hạn trên 360 ngày). Nợ xấu được hiểu là các khoản nợ đã không được thanh toán đúng hạn và đã quá hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.



Hiện nay trên mạng xã hội có nhiều hội nhóm, cá nhân quảng cáo "che nợ xấu", "xóa nợ xấu" tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC). Tuy nhiên, mọi quảng cáo về dịch vụ xóa nợ xấu đều là hành động lừa đảo. Tất cả các thông tin của khách hàng tại CIC được cập nhật/lưu trữ trung thực, khách quan đúng theo thông tin được các tổ chức tín dụng báo cáo. CIC hay bất kỳ tổ chức/cá nhân nào đều không được phép tự ý điều chỉnh các thông tin này.

Thông tin tín dụng chỉ có thể được điều chỉnh nếu ghi nhận các sai sót do lỗi tác nghiệp và phải tuân thủ quy trình xác minh, kiểm tra nghiêm ngặt.

Theo quy định, thông tin tiêu cực về khách hàng vay được CIC sử dụng để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng theo thời gian tối đa 5 năm kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực đó.

Như vậy, cách duy nhất để cải thiện lịch sử tín dụng là thanh toán đầy đủ toàn bộ khoản nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ liên quan với tổ chức tín dụng. Sau khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ trả nợ, thông tin nợ xấu sẽ tiếp tục được lưu trên hệ thống CIC trong một khoảng thời gian nhất định (tối đa 5 năm). Sau thời gian này, thông tin nợ xấu sẽ không còn được hiển thị trên báo cáo tín dụng theo quy định.﻿

Theo CIC, khách hàng có lịch sử nợ xấu vẫn có cơ hội tiếp cận tín dụng căn cứ khẩu vị rủi ro và nguyên tắc đánh giá khách hàng vay của tổ chức tín dụng. Việc đánh giá rủi ro đối với khách hàng dựa trên nhiều yếu tố theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của từng tổ chức tín dụng; thông tin do CIC cung cấp là một trong nhiều kênh tham khảo, hỗ trợ, không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến quyết định của tổ chức tín dụng.

Mặc dù vậy, thực tế lịch sử nợ xấu hoặc điểm tín dụng quá thấp trên CIC có thể khiến khách hàng gặp khó khăn, thậm chí bị từ chối lập tức khi đề nghị vay vốn tại ngân hàng hoặc bị hạn chế hạn mức tín dụng. Trong nhiều trường hợp, khách hàng vẫn có thể được xem xét cấp tín dụng nhưng phải chịu lãi suất cao hơn, điều kiện vay chặt chẽ hơn hoặc phải bổ sung tài sản bảo đảm, người đồng trả nợ theo quy định của từng tổ chức tín dụng.