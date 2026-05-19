Người dùng BIDV, Agribank, Vietcombank, MB,... chú ý: Tài khoản sẽ tự động trừ 10.000 - 25.000 đồng/tháng trong trường hợp sau

Trong vài năm trở lại đây, các ngân hàng tại Việt Nam đã đồng loạt miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ nhằm thu hút khách hàng như phí chuyển khoản, phí duy trì tài khoản hay phí quản lý thẻ... Tuy nhiên, trái với xu hướng đó, một loại phí lại đang được nhiều nhà băng điều chỉnh theo hướng tăng lên, đó là phí SMS Banking (nhận thông báo biến động số dư qua tin nhắn điện thoại).

﻿Theo lý giải từ các ngân hàng, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí dịch vụ SMS do các nhà mạng viễn thông cung cấp liên tục tăng cao. Bên cạnh đó, hình thức SMS Banking cũng bộc lộ nhiều bất cập so với thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng số.

Cụ thể, tin nhắn SMS có nguy cơ lộ thông tin cá nhân nếu điện thoại bị mất hoặc người khác xem được nội dung tin nhắn. Ngoài ra, SMS đôi khi có độ trễ, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm hoặc khi hệ thống viễn thông quá tải.

Trong khi đó, thông báo biến động số dư qua app ngân hàng hiện được nhiều nhà băng triển khai miễn phí hoàn toàn. Hình thức này cho phép khách hàng nhận thông báo gần như tức thời, không giới hạn dung lượng nội dung, dễ tra soát lịch sử giao dịch nhiều năm và tăng tính bảo mật do chỉ chủ tài khoản mới có thể đăng nhập để theo dõi thông tin.

Chính vì vậy, nhiều ngân hàng đang khuyến khích khách hàng chuyển sang nhận biến động số dư qua OTT, app mobile banking hoặc Zalo thay cho SMS truyền thống.

Dù vậy, do vẫn có lượng lớn khách hàng có nhu cầu sử dụng SMS Banking, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc khách hàng ít dùng smartphone, các ngân hàng vẫn duy trì dịch vụ này nhưng thiết kế biểu phí theo số lượng tin nhắn thực tế phát sinh.

Tại Agribank, khách hàng phát sinh dưới 15 tin nhắn/tháng phải chi trả 10.000 đồng/tháng/số điện thoại (chưa gồm VAT). Từ tin nhắn thứ 15 trở đi, mức phí là 800 đồng/SMS. Đồng thời, ngân hàng cũng dừng gửi biến động số dư với các giao dịch dưới 20.000 đồng.

Tại BIDV, khách hàng phổ thông phát sinh dưới 15 SMS/tháng sẽ chịu mức phí 10.000 đồng/thuê bao/tháng đối với tài khoản VND. Với tài khoản ngoại tệ USD, mức phí là 1 USD/thuê bao/tháng; các loại ngoại tệ khác được quy đổi theo tỷ giá tương ứng. Trường hợp phát sinh từ 15 SMS/tháng trở lên, BIDV áp dụng mức phí 700 đồng/SMS đối với tài khoản VND và 0,03 USD/SMS với tài khoản USD. Các loại ngoại tệ khác cũng được quy đổi theo tỷ giá hiện hành.

Tại VietinBank , khách hàng phát sinh dưới 15 SMS/tháng sẽ chịu phí duy trì là 10.000 đồng/tháng. Nếu vượt ngưỡng này, phí được tính theo số lượng tin nhắn thực tế với mức khoảng 800 đồng/SMS.

﻿Tại Vietcombank, khách hàng được miễn phí đăng ký dịch vụ SMS Banking. Tuy nhiên, phí duy trì sẽ được tính theo số lượng tin nhắn phát sinh hàng tháng. Cụ thể, nếu phát sinh dưới 20 tin nhắn/tháng, khách hàng sẽ bị thu 10.000 đồng/số điện thoại/tháng. Từ 20 tin nhắn trở lên, mức phí được tính theo công thức: số lượng tin nhắn trong tháng x 700 đồng/SMS.﻿

Tại MB, ngân hàng triển khai 2 gói phí SMS Banking dành cho khách hàng cá nhân. Cụ thể, gói cơ bản có mức phí 25.000 đồng/tháng/tài khoản/số điện thoại, áp dụng với các thông báo giao dịch từ 500.000 đồng trở lên. Trong khi đó, gói nâng cao có mức phí 60.000 đồng/tháng/tài khoản/số điện thoại và gửi thông báo cho toàn bộ giao dịch phát sinh. Riêng nhóm khách hàng Private được miễn phí dịch vụ SMS Banking.

Phí SMS Banking thường được các ngân hàng tự động trừ trực tiếp vào tài khoản thanh toán hàng tháng của khách hàng. BIDV cho biết sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ nếu khách hàng chưa thanh toán phí trong 3 tháng liên tiếp. Do đó, người dùng cần duy trì đủ số dư trên tài khoản thanh toán để hệ thống tự động thu phí, tránh bị gián đoạn dịch vụ.

﻿Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng SMS Banking hoặc đã chuyển sang nhận thông báo qua app, người dùng nên chủ động hủy dịch vụ để tránh bị tự động trừ tiền hàng tháng.