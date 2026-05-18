Phát hiện nhiều người dân không hề biết dòng tiền đen âm thầm chảy qua tài khoản

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi như: giả danh cơ quan pháp luật, cán bộ y tế, giáo viên; thiết lập các bẫy 'lừa đảo tình cảm' hoặc mạo danh website tuyển sinh du học... Đáng chú ý, các băng nhóm lừa đảo, đánh bạc trực tuyến và rửa tiền xuyên quốc gia thường xuyên nhắm vào đối tượng học sinh, sinh viên để lôi kéo mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng…

Thực tế cho thấy, các đối tượng tội phạm thường xuyên lân la tại các hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram hoặc trực tiếp xuất hiện tại khu vực cổng các trường đại học, cao đẳng để tìm kiếm "con mồi". Chúng tung ra những lời mời chào đầy hấp dẫn về một loại hình công việc mang tên "việc nhẹ lương cao" hay "kiếm tiền không khó". Thủ đoạn phổ biến nhất là kêu gọi học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng rồi cho thuê lại với mức giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi tháng. Một số đối tượng khác lại lấy lý do cần người đứng tên hộ để nhận tiền từ người thân ở nước ngoài gửi về hoặc để phục vụ hoạt động kinh doanh online nhằm tránh thuế, từ đó đánh lừa sự tin tưởng của các em. Thậm chí, chúng còn đăng tin tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng, yêu cầu các bạn trẻ cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và tài khoản để thực hiện cái gọi là "đối soát giao dịch".

Khi đã tiếp cận và nhận được sự đồng ý của nạn nhân, các đối tượng này sẽ yêu cầu bàn giao toàn bộ các lớp bảo mật quan trọng nhất bao gồm thẻ ATM vật lý, mật khẩu đăng nhập dịch vụ Internet Banking, mã OTP và cả SIM điện thoại đăng ký tài khoản. Nhiều học sinh, sinh viên vì hám lợi trước mắt hoặc do nhận thức pháp luật còn hạn chế đã vô tình biến mình thành công cụ đắc lực cho tội phạm.

Những hậu quả pháp lý và xã hội nghiêm trọng

Câu hỏi đặt ra là các đối tượng tội phạm cần những tài khoản này để làm gì?

Trên thực tế, không có bất kỳ tổ chức hay cá nhân lương thiện nào lại đi trả tiền để "mượn" tên người khác mở tài khoản ngân hàng. Những tài khoản này thực chất được sử dụng làm phương tiện để thực hiện hành vi rửa tiền, tức là chuyển các khoản tiền bất chính từ buôn lậu, tham nhũng hoặc trộm cắp thành tiền "sạch" thông qua nhiều tầng giao dịch phức tạp.

Nguy hiểm hơn, đây còn là tài khoản trung gian để nhận tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng hoặc trở thành "cổng" nạp và rút tiền cho các đường dây cá độ, đánh bài trực tuyến với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Khi dòng tiền đen chảy qua tài khoản của bạn, bạn đã mặc nhiên đứng tên cho những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhất.

Nhiều bạn trẻ vẫn còn giữ tư duy chủ quan rằng bản thân không trực tiếp đi lừa đảo hay đánh bạc thì sẽ không phạm tội. Tuy nhiên, đây là một quan niệm hết sức sai lầm và nguy hiểm. Theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những chế tài hết sức nghiêm khắc. Tùy vào tính chất và mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc đối mặt với án tù. Ngoài ra, việc tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, rửa tiền còn có thể bị xem xét vai trò đồng phạm, dẫn đến những bản án thích đáng.

Hệ lụy của việc cho thuê, mượn tài khoản không chỉ dừng lại ở những án phạt trước mắt mà còn hủy hoại cả tương lai dài phía trước. Một khi có tiền án hoặc lý lịch tư pháp không trong sạch, cánh cửa nghề nghiệp tại các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp uy tín hay cơ hội học tập, định cư tại nước ngoài sẽ gần như đóng sập lại. Bên cạnh đó, thông tin cá nhân của người vi phạm sẽ bị đưa vào "danh sách đen" (Blacklist) của hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng. Điều này đồng nghĩa với việc các em sẽ vĩnh viễn không thể vay vốn, mở thẻ tín dụng hay sử dụng bất kỳ dịch vụ tài chính nào trong tương lai, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cá nhân và gia đình.

Trước tình hình diễn biến phức tạp nêu trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác và thực hiện nghiêm ngặt thông điệp "3 KHÔNG" để tự bảo vệ mình.

Thứ nhất, tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân cũng như tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Thứ hai, không tin vào các lời mời chào kiếm tiền dễ dàng, không rõ nguồn gốc từ việc đứng tên hộ giấy tờ hoặc làm trung gian chuyển tiền.

Thứ ba, không cung cấp mã OTP, mật khẩu ứng dụng ngân hàng hoặc các thông tin bảo mật cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng qua điện thoại.

Mỗi học sinh, sinh viên hãy là một công dân có trách nhiệm, chủ động trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc các hành vi lôi kéo, dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho nhà trường, gia đình hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ xử lý. Sự cảnh giác của mỗi cá nhân chính là lá chắn vững chắc nhất để đẩy lùi tội phạm công nghệ cao, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên