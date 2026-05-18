Phía sau bục giảng dạy làm giàu: Sự im lặng của những báo cáo tài chính

Những tràng pháo tay…

​Gần 10 năm về trước, bên trong khán phòng chật chội của một tòa chung cư cũ nằm sâu trong ngõ 235 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), bầu không khí lại mang một dải nhiệt độ hoàn toàn khác. Nó nóng, đặc quánh và ngập tràn những tiếng hô vang mang tính chất thôi miên.

​“Cứ mỗi sáng bị ‘móc túi’ 400 nghìn đồng, các bạn có thấy đau đớn không? You say yes.”

“Yes!”

​Người đàn ông đứng trên bục giảng khi ấy là Võ Phi Nhật Huy. Cứ mỗi 40 giây, anh lại gieo vào không gian cụm từ tiếng Anh ấy như một mệnh lệnh, và hàng trăm con người bên dưới lập tức đáp lại như một phản xạ có điều kiện. Họ bắt tay nhau, khoác vai nhau, vỗ tay và đồng loạt hô vang: “Tôi yêu nhà cho thuê,” “Tôi thích nhà cho thuê.”

Giữa những hàng ghế, anh H. – một người đàn ông sinh năm 1982 đang sở hữu hai căn nhà để trống – nhìn Huy với ánh mắt lấp lánh sự sùng bái. Anh H. đến đây không phải vì thiếu tài sản, anh đến vì thiếu một thứ đức tin: Đức tin vào việc những viên gạch vô tri có thể biến thành một cỗ máy in tiền tự động, giải phóng anh khỏi nỗi lo toan cơm áo.

​Thời điểm đó, năm 2016, Võ Phi Nhật Huy đang ở đỉnh cao của một thứ nghệ thuật mà người ta gọi là “kinh doanh khát vọng.” Trên sân khấu, anh trưng ra những tấm ảnh chụp chung với Adam Khoo, Eric Ho, và đặc biệt là Richard Branson – vị tỷ phú lập dị của Virgin Group.

Anh tự hào kể rằng mình đã chi 150 triệu đồng chỉ để đổi lấy 15 phút diện kiến Branson tại một sự kiện. 15 phút ấy, theo logic của những khóa học làm giàu, là một khoản đầu tư siêu lợi nhuận, một cú chạm tay của Midas giúp chuyển hóa một kiến trúc sư thành một bậc thầy bất động sản.

Hội trường phát biểu năm 2017 của Võ Phi Nhật Huy.

​Nhưng đỉnh điểm của sự thăng hoa là khi Huy tuyên bố một mục tiêu khiến giới tài chính kinh ngạc: Đưa Big Group lên sàn chứng khoán Mỹ với giá trị vốn hóa 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.

Con số đó tương đương với toàn bộ tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2016 (257 tỷ USD - theo dữ liệu từ Worldbank). Mức vốn hóa đó vượt xa Vinamilk, vượt xa Vingroup - những gã khổng lồ bằng xương bằng thịt đang sở hữu những nhà máy, những đại đô thị sầm uất lúc bấy giờ.

​Phía cuối khán phòng ngày hôm đó, ban tổ chức bày bán cuốn tự truyện của Huy với giá 500.000 đồng. Một cuốn sách dày gần 200 trang, bìa cứng sang trọng, bên trong được trình bày với font chữ lớn, nhiều trích dẫn, khoảng 350 chữ mỗi trang.

​Khoảng cách giữa những con số và thực tại

​Qua 2025, đến năm 2026, kịch bản về một tập đoàn công nghệ - bất động sản Việt Nam sánh vai với các đại gia thung lũng Silicon trên sàn New York đã không diễn ra.

​Thay vào đó, những gì còn lại của giấc mơ 200 tỷ đô la là một thực tế trên sàn UPCoM của thị trường chứng khoán Việt Nam. Big Group không niêm yết, họ chỉ đang đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa của công ty neo ở mức 209 tỷ đồng – tức là chưa đầy 9 triệu đô la Mỹ, bằng một phần vạn so với mục tiêu ban đầu. Cổ phiếu của công ty giao dịch bền vững dưới mệnh giá.

​Đáng kinh ngạc hơn, “phát kiến mang tính lịch sử” của Võ Phi Nhật Huy - mảng kinh doanh nhà cho thuê, thứ từng được ca tụng là mỏ vàng lộ thiên - chỉ mang lại mức doanh thu khiêm tốn 357 triệu đồng trong cả năm 2025. Số tiền này thậm chí không đủ chi trả lương cho một bộ máy nhân sự cao cấp ở các đô thị lớn. Để duy trì sự tồn tại, Big Group phải sống bằng các mảng Thương mại vật liệu xây dựng và nông sản.

​Võ Phi Nhật Huy của ngày hôm nay đã không còn đứng dưới ánh đèn flash của những hội thảo nghìn người để hô hào về “thu nhập thụ động.” Anh lui về hậu trường, mục tiêu cũng được hạ từ niêm yết sàn Mỹ xuống sàn Việt.

Câu chuyện của Võ Phi Nhật Huy đặt ra câu hỏi: Nếu công thức của diễn giả là vạn năng, tại sao chính doanh nghiệp của họ lại chật vật trong việc tạo ra lợi nhuận từ mảng cốt lõi đến thế?

​Sự chuyển giao quyền lực trên bục giảng

​Tuy nhiên, nền kinh tế tri thức dựa trên sự ảo tưởng chưa bao giờ rơi vào tình trạng suy thoái. Khi một lớp "đạo sư" rút lui, một lớp người khác sẽ lập tức bước lên bục giảng để lấp đầy khoảng trống của tham vọng giàu sang.

​Trong những năm gần đây, vị trí trung tâm của các hội trường bất động sản được nhường lại cho Nguyễn Thành Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Văn Lang kể từ năm 2020 (và vừa từ nhiệm vào cuối tháng 4.2026).

Nếu Võ Phi Nhật Huy mang phong cách của một thanh niên khởi nghiệp tràn đầy năng lượng kiểu Mỹ, thì Nguyễn Thành Tiến lại xuất hiện với phong thái của một chuyên gia thực chiến.

​Nguyễn Thành Tiến tự giới thiệu là chuyên gia đào tạo bất động sản được trả phí cao số một Việt Nam. Con số thống kê từ các kênh truyền thông của ông đầy ấn tượng: Hơn 200.000 học viên từ năm 2012, hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Phễu bán hàng của Nguyễn Thành Tiến được thiết kế một cách tinh vi: Bắt đầu bằng những buổi chia sẻ miễn phí để thu hút đám đông, sau đó lọc dần qua các bộ lọc tài chính, và kết thúc bằng những khóa học chuyên sâu có mức học phí lên tới 180 triệu đồng - một con số bằng cả năm thu nhập của một người lao động tầm trung.

​Những học viên đến với Nguyễn Thành Tiến cũng mang một tâm lý tương tự như những người đã đến với Huy mười năm trước. Họ bị mê hoặc bởi những khái niệm như "trí tuệ đầu tư 6.0”, hay "đầu tư vùng ven", "đột phá dòng tiền"...

Hiện các khóa học của Nguyễn Thành Tiến về Trí tuệ đầu tư 6.0, miễn phí vẫn đang được chạy quảng cáo trên mạng xã hội.

Trong thế giới của Nguyễn Thành Tiến, những rủi ro của thị trường bất động sản đóng băng, những cái bẫy pháp lý hay sự thiếu hụt thanh khoản dường như đều có thể được giải quyết bằng một vài công thức tư duy trực quan.

​Nhưng một lần nữa, những báo cáo tài chính - thứ ngôn ngữ trung thực nhất của thế giới kinh doanh - lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

​Công nghệ Văn Lang, doanh nghiệp do Nguyễn Thành Tiến điều hành, có một hồ sơ tài chính khiến những người sùng bái ông phải giật mình. Trong 3 năm trở lại đây (2023 - 2025), lợi nhuận của công ty chưa chạm nổi mốc 1 tỷ đồng. Quý 1.2026, Công nghệ Văn Lang lãi hơn 210 triệu đồng.

Đối với một doanh nghiệp do một "bậc thầy đầu tư" đứng đầu, con số này chỉ tương đương với thu nhập của một cửa hàng tạp hóa có vị trí đẹp tại trung tâm Hà Nội hay TP.HCM.

​Nghệ thuật bán chiếc xẻng trong cơn sốt vàng

​Có một câu chuyện kinh điển từ thời kỳ cơn sốt vàng ở California thế kỷ 19: Những người giàu lên nhanh nhất và bền vững nhất không phải là những kẻ đi đào vàng, mà là những người bán xẻng và quần jean cho thợ đào vàng.

​Võ Phi Nhật Huy hay Nguyễn Thành Tiến, về bản chất, chính là những người bán xẻng hiện đại. Khát vọng làm giàu nhanh chóng của tầng lớp trung lưu mới nổi tại Việt Nam chính là mỏ vàng vô tận. Trong bối cảnh các kênh đầu tư truyền thống như gửi tiết kiệm có lãi suất quá thấp, thị trường chứng khoán trồi sụt thất thường, thì bất động sản luôn được coi là chiếc phao cứu sinh cuối cùng để đổi đời.

​Cái tài của các diễn giả là họ không bán bất động sản; họ bán cảm giác có thể làm chủ bất động sản. Họ bán sự tự tin, bán những cấu trúc từ ngữ khiến những người bình thường cảm thấy mình bỗng chốc trở thành những nhà tài phiệt thông tuệ. Những khóa học giá hàng trăm triệu đồng thực chất là một loại hàng hóa xa xỉ về mặt tinh thần. Người mua trả tiền để mua lấy sự an tâm tạm thời, mua một tấm vé bước vào một cộng đồng của những người có cùng ảo tưởng.

​Bi kịch ở chỗ, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, các học viên phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt.

Thị trường bất động sản thực tế không vận hành bằng những cái vỗ tay hay những tiếng hô "You say yes". Nó vận hành bằng vĩ mô, bằng chính sách tiền tệ, bằng quy hoạch pháp lý và áp lực lãi suất ngân hàng. Những công thức đơn giản hóa được học trong hai ngày cuối tuần nhanh chóng tan vỡ khi va chạm với những thủ tục hành chính phức tạp hoặc những cú lừa đảo từ các dự án ma.

​Trong khi đó, các diễn giả đã kịp thu về những khoản tiền học phí khổng lồ, an toàn và không hề chịu rủi ro từ sự biến động của giá đất. Doanh thu từ việc dạy làm giàu là nguồn dòng tiền thực tế và ổn định nhất của họ, chứ không phải từ những danh mục đầu tư mà họ mang ra làm ví dụ trên slide bài giảng.

​Sự im lặng của những con số

​Nhìn vào hành trình mười năm của Big Group và những con số lợi nhuận khiêm tốn của Công nghệ Văn Lang, người ta nhận ra một chân lý giản dị: Những người biết cách tạo ra dòng tiền lớn từ kinh doanh thực tế thường không có thời gian, hoặc không có nhu cầu đứng trên sân khấu để chỉ cho người khác cách làm điều đó. Sự giàu có thực sự đòi hỏi sự bảo mật về mặt chiến lược. Việc chia sẻ nó một cách đại trà cho hàng vạn người với giá vài triệu đồng là một nghịch lý về mặt kinh tế.

​Khi những ảo tưởng về sàn chứng khoán Mỹ trị giá 200 tỷ đô la Mỹ lùi vào dĩ vãng, nó để lại một bài học lớn cho một thế hệ nhà đầu tư cá nhân. Sự thịnh vượng không có đường tắt, và những bài học làm giàu đắt đỏ nhất thường không nằm trong các cuốn sách bìa cứng giá 500.000 đồng hay các khóa học 180 triệu đồng. Chúng nằm ngay trong những dòng doanh thu ba trăm triệu, những khoản lợi nhuận dưới một tỷ của chính những người thầy đứng trên bục giảng – một sự im lặng đầy tiếng vang của những con số tài chính biết nói.