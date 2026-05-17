Theo Hà Nguyên | 17-05-2026 - 09:47 AM | Smart Money

Ban đầu, nhiều người mua vàng chỉ nghĩ đây là một cách giữ tiền. Nhưng càng theo dõi thị trường mỗi ngày, họ càng dễ rơi vào trạng thái lúc nào cũng phải suy nghĩ xem mình nên tiếp tục giữ hay đã đến lúc bán ra.

Có một cảm giác khá phổ biến ở nhiều người mua vàng thời gian gần đây: đầu óc gần như lúc nào cũng lơ lửng chuyện giá vàng. Sáng mở điện thoại xem giá tăng hay giảm. Giữa ngày tranh thủ kiểm tra thêm vài lần. Tối lại đọc tin tức, xem dự đoán thị trường rồi tự hỏi liệu mình có nên làm gì tiếp theo không. Ban đầu chỉ là cập nhật thông tin. Nhưng sau một thời gian, việc mua vàng bắt đầu chiếm khá nhiều suy nghĩ trong ngày.

Giá tăng cũng nghĩ, giá giảm cũng nghĩ

Khi giá tăng mạnh, nhiều người bắt đầu phân vân có nên bán để chốt lời hay giữ thêm vì sợ giá còn lên nữa. Nhưng khi giá giảm, tâm lý cũng không nhẹ hơn. Có người lo mình mua chưa đúng lúc. Có người bắt đầu tiếc vì trước đó không bán sớm hơn.

Điều khiến nhiều người mệt không nằm ở việc thị trường biến động, mà là cảm giác quyết định nào cũng thấy chưa thật sự yên tâm. Giữ thì sợ giá giảm. Bán rồi lại sợ giá tăng tiếp.

Đau đầu khi mua vàng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Càng theo dõi thị trường sát, đầu óc càng khó được nghỉ

Một thói quen rất phổ biến là liên tục cập nhật giá trong ngày. Việc này tạo cảm giác mình đang kiểm soát tình hình tốt hơn. Nhưng thực tế, càng nhìn quá nhiều vào biến động ngắn hạn, tâm lý càng dễ bị kéo theo.

Chỉ cần giá thay đổi vài trăm nghìn cũng đủ khiến suy nghĩ đổi khác. Đang thấy ổn lại bắt đầu phân vân. Đang xác định giữ lâu hơn lại muốn bán sớm. Khi đầu óc luôn ở trạng thái phải cân nhắc xem nên giữ hay bán, việc mua vàng dần trở thành một áp lực tinh thần hơn là chuyện tích lũy đơn thuần.

Nhiều người mua vàng để thấy yên tâm hơn, nhưng cuối cùng lại khó thấy thoải mái

Có một điều khá nghịch lý là rất nhiều người bắt đầu mua vàng vì muốn cảm thấy an toàn hơn với tiền bạc. Nhưng khi để tâm quá nhiều đến giá mỗi ngày, cảm giác yên tâm đó lại dần biến mất.

Lúc nào cũng sợ mình quyết chưa đúng. Thấy người khác mua ở giá tốt hơn lại tiếc. Đọc thêm một dự đoán mới lại muốn thay đổi kế hoạch. Sau một thời gian, nhiều người bắt đầu nhận ra thứ khiến họ mệt không hẳn là giá vàng, mà là việc tâm trí gần như không thoát khỏi chuyện thị trường.

Đau đầu khi mua vàng- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điều khó nhất đôi khi là giữ nguyên quyết định ban đầu

Ban đầu, nhiều người có kế hoạch khá rõ: mua để tích lũy dài hạn, không quá quan tâm biến động ngắn hạn. Nhưng khi giá thay đổi liên tục, việc giữ nguyên suy nghĩ đó không hề dễ. Đã nói sẽ giữ lâu hơn nhưng thấy giá tăng mạnh vài hôm lại muốn bán. Hoặc trước đó định chốt lời rồi nhưng thấy thị trường còn nóng lại tiếp tục giữ. Những thay đổi này thường không đến từ kế hoạch mới rõ ràng hơn, mà chủ yếu xuất phát từ cảm xúc muốn tránh cảm giác “giá như”.

Người mua vàng lâu năm thường không để việc giữ hay bán chiếm hết đầu óc

Sau một thời gian đủ dài, nhiều người bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Họ vẫn theo dõi thị trường, nhưng không còn để mỗi biến động nhỏ kéo theo một lần đổi suy nghĩ.

Không phải vì họ chắc chắn mình luôn đúng, mà vì họ hiểu nếu ngày nào cũng phải nghĩ xem nên giữ hay bán, việc mua vàng sẽ trở nên rất mệt. Và đôi khi, điều giúp đầu óc nhẹ hơn không nằm ở chuyện đoán đúng giá tiếp theo, mà là bớt để bản thân bị cuốn vào việc phải ra quyết định liên tục mỗi ngày.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

Vietcombank mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới tới Nhật Bản và Hồng Kông, Trung Quốc

Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 5 triệu, 100 triệu, 1 tỷ đồng,... của nhiều người dân

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Áp lực đáo hạn phía trước còn rất lớn

08:06 , 17/05/2026
Thị trường tiền số hôm nay, 16-5: Bitcoin thổi bay hơn 500 triệu USD của nhà đầu tư

21:30 , 16/05/2026
Các giao dịch chuyển khoản của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp sau

17:28 , 16/05/2026
Xổ số miền Nam: "Ôm" vé ế, 2 vợ chồng bán vé số dạo trúng độc đắc

17:10 , 16/05/2026

