Thị trường tiền số hôm nay, 16-5: Bitcoin thổi bay hơn 500 triệu USD của nhà đầu tư

Theo Lê Tỉnh | 16-05-2026 - 21:30 PM | Smart Money

Các nhà đầu tư đã mất hơn 500 triệu USD khi Bitcoin rơi về vùng 78.000 USD.

Tối 16-5, thị trường tiền số đồng loạt giảm mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin mất gần 3%, xuống quanh mức 77.900 USD, xóa sạch toàn bộ mức tăng của tuần trước.

Các đồng khác như Ethereum và XRP cùng mất hơn 3%, lần lượt xuống 2.170 USD và 1,4 USD. BNB và Solana giảm sâu hơn, gần 5%, còn 652 USD và 86,1 USD, cho thấy áp lực bán diễn ra trên diện rộng.

Theo CoinDesk, nhịp điều chỉnh đã xuất hiện rõ từ phiên sáng cùng ngày tại châu Á, khi Bitcoin rơi về vùng 78.000 USD, khiến các nhà đầu tư đặt cược giá tăng thiệt hại hơn 500 triệu USD.

Cú giảm này nhanh chóng kích hoạt làn sóng đóng vị thế trên toàn thị trường. Dữ liệu từ CoinGlass ghi nhận tổng giá trị các lệnh bị buộc đóng trong 24 giờ lên tới 581 triệu USD, chủ yếu đến từ các lệnh cược giá tăng.

Bitcoin và Ethereum chiếm phần lớn thiệt hại, trong đó có một lệnh đơn lẻ trên sàn Bitget bị đóng hơn 21 triệu USD. Diễn biến này cho thấy thị trường đã nghiêng mạnh về một phía, khiến rủi ro tăng cao khi giá đảo chiều, nhất là khi nhiều nhà đầu tư sử dụng vốn vay.

Không chỉ chịu áp lực nội tại, thị trường tiền số còn bị tác động từ bối cảnh tài chính toàn cầu. Chứng khoán Mỹ giảm mạnh, với S&P 500 ghi nhận phiên giảm sâu nhất kể từ tháng 3, trong khi nhóm cổ phiếu chip lao dốc sau giai đoạn tăng nóng.

Bitcoin đang giao dịch tại 77.975 USD Nguồn: OKX

Cùng lúc, lãi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lớn tăng cao, đồng USD mạnh lên và giá dầu duy trì ở mức cao.

Yếu tố chi phối chính là lo ngại lạm phát. Các số liệu giá cả tại Mỹ công bố trong tuần đều vượt dự báo, cộng thêm giá năng lượng leo thang do căng thẳng địa chính trị, khiến giới đầu tư thay đổi kỳ vọng.

Thay vì chờ nới lỏng chính sách, thị trường đang nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tăng lãi suất.

Sự đảo chiều trong kỳ vọng này buộc thị trường tiền số phải định giá lại, chấm dứt giai đoạn lạc quan trước đó khi nhiều nhà đầu tư tin rằng dòng tiền giá rẻ sẽ sớm quay trở lại.

