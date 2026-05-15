Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 5 triệu, 100 triệu, 1 tỷ đồng,... của nhiều người dân

Thời gian gần đây, lực lượng công an tại nhiều địa phương liên tục hỗ trợ người dân xử lý các vụ chuyển khoản nhầm, từ số tiền vài triệu đồng đến hàng trăm triệu, thậm chí hơn 1 tỷ đồng. Các vụ việc đều được xác minh, phối hợp với ngân hàng và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Mới đây, Công an phường An Bình (TP Cần Thơ) đã nhận được thư cảm ơn của anh N.T.Đ (27 tuổi, quê Thái Nguyên) sau khi hỗ trợ anh nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, trong quá trình giao dịch qua ứng dụng ngân hàng điện tử, anh Đ. do sơ suất đã chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của một người dân đang sinh sống tại phường An Bình.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Đ. vô cùng lo lắng vì số tiền lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và cuộc sống gia đình nên đã liên hệ Công an phường An Bình để nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng xác minh, gặp gỡ và vận động người nhận tiền phối hợp hoàn trả. Sau đó, anh Đ. đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an địa phương, anh Đ. đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Bình.

Tương tự, ngày 11/5/2026, Công an phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cũng tổ chức trao trả 100 triệu đồng cho chị Võ Thị Thanh Hường (SN 1981, trú tại TP.HCM) do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, anh Nguyễn Trường Giang (trú tại phường Nam Gia Nghĩa) đã chủ động trình báo với công an sau khi bất ngờ nhận được 100 triệu đồng từ tài khoản lạ chuyển vào tài khoản cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nam Gia Nghĩa nhanh chóng xác minh và xác định chị Hường là người chuyển nhầm. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn anh Giang hoàn tất thủ tục để trao trả lại toàn bộ số tiền theo đúng quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, hành động chủ động trình báo và phối hợp hoàn trả tài sản của anh Giang đã góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Không chỉ các khoản tiền lớn, nhiều vụ chuyển khoản nhầm với số tiền nhỏ cũng được lực lượng công an hỗ trợ giải quyết nhanh chóng.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an xã Bắc Hà đã hỗ trợ người dân hoàn trả thành công 5 triệu đồng chuyển khoản nhầm chỉ trong thời gian ngắn.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1958, trú xã Bắc Hà) bất ngờ nhận được 5 triệu đồng từ tài khoản lạ mang tên “Đàm Thị Minh Thắm”. Lo ngại có sự nhầm lẫn, bà Huyền đã chủ động đến công an xã trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bắc Hà phối hợp với ngân hàng xác minh và nhanh chóng xác định người chuyển khoản là chị Đàm Thị Minh Thắm, trú cùng địa phương. Chỉ ít phút sau, dưới sự hỗ trợ của công an, bà Huyền đã hoàn tất việc chuyển trả đầy đủ số tiền cho chị Thắm.

Một trường hợp khác xảy ra tại xã Thượng Bằng La (Lào Cai). Anh Trần Văn Đông (SN 2000) bất ngờ nhận được 2 triệu đồng từ tài khoản lạ nên đã chủ động đến công an xã đề nghị hỗ trợ xác minh để hoàn trả.

Qua phối hợp với ngân hàng và công an nơi cư trú của chủ tài khoản, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là chị Vũ Thị Bích, trú tại TP Hải Phòng. Sau đó, anh Đông đã tự nguyện chuyển trả đầy đủ số tiền cho chị Bích.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp chuyển khoản nhầm do người dân sơ suất khi giao dịch trực tuyến, nhập sai số tài khoản hoặc chọn nhầm người nhận lưu sẵn trong ứng dụng ngân hàng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và tên chủ tài khoản trước khi xác nhận chuyển tiền, đặc biệt với các giao dịch giá trị lớn.

Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ tra soát, đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập hay mã OTP cho người lạ nhằm tránh bị lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.