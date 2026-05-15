Từ 15/5: Thay đổi quan trọng khi chuyển khoản qua Vietcombank, người dùng cần nắm rõ

Từ 0h00 ngày 15/5/2026, Vietcombank sẽ chính thức dừng tiện ích tự động tách lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ứng dụng VCB Digibank nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo thông báo từ ngân hàng, trước đây hệ thống có hỗ trợ tự động chia nhỏ giao dịch giá trị lớn để khách hàng thực hiện chuyển tiền nhanh qua Napas 24/7. Tuy nhiên, kể từ 0h ngày 15/5, tiện ích này sẽ không còn được áp dụng.



Vietcombank cho biết các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thông thường. Do đó, ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch để tránh ảnh hưởng đến nhu cầu chuyển tiền.

Trong trường hợp cần chuyển tiền nhanh đối với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, khách hàng được khuyến nghị tự chia nhỏ giao dịch, với mỗi lần chuyển dưới 500 triệu đồng, để tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7.

Trước Vietcombank, nhiều ngân hàng như VPBank, Eximbank và TPBank cũng đã phát đi thông báo dừng tính năng “tách lệnh tự động” với các giao dịch chuyển khoản giá trị lớn.

Các ngân hàng cho biết, việc thay đổi được triển khai theo lộ trình tuân thủ Thông tư 40/2024/TT-NHNN. Thực tế, hệ thống chuyển khoản nhanh Napas 24/7 vốn chỉ áp dụng với các giao dịch dưới 500 triệu đồng/lần. Tính năng tự động chia nhỏ giao dịch trước đây là giải pháp kỹ thuật do một số ngân hàng bổ sung để hỗ trợ khách hàng, không phải cơ chế mặc định của hệ thống thanh toán nhanh.

Do đó, khi các ngân hàng dừng tiện ích này, các giao dịch từ ngưỡng 500 triệu đồng sẽ quay về đúng luồng xử lý chuyển khoản thông thường thay vì đi qua hệ thống Napas 24/7 như trước.

Không chỉ thay đổi về kênh xử lý, các giao dịch giá trị lớn còn có thể phát sinh thêm bước kiểm tra liên quan đến quản lý rủi ro. Theo quy định về phòng chống rửa tiền tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN, các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên thuộc diện cần theo dõi, báo cáo, nên ngân hàng có thể thực hiện thêm khâu rà soát trong một số trường hợp bất thường.

Các điều chỉnh này nhằm tăng cường an toàn thanh toán, hỗ trợ phòng chống lừa đảo và gian lận tài chính. Đây cũng là một phần trong chuỗi biện pháp siết an ninh giao dịch trực tuyến được triển khai thời gian gần đây.