Trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng, phạt tới 500 triệu khi nhận và chuyển tiền

Tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng đang có chiều hướng gia tăng trên không gian mạng, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng về pháp lý.

Không ít người vì thiếu hiểu biết hoặc ham lợi trước mắt đã vô tình tiếp tay cho các hành vi lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến và có thể đối mặt với mức phạt lên đến 500 triệu đồng hoặc án tù.

Trên nhiều hội nhóm mạng xã hội hiện nay, các lời mời chào “mở tài khoản ngân hàng nhận tiền”, “bán tài khoản trắng”, “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng” xuất hiện ngày càng phổ biến. Giá mỗi tài khoản dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng, tùy ngân hàng và hạn mức giao dịch.

Nhiều người cho rằng việc bán hoặc cho thuê tài khoản không có tiền sẽ không gây ảnh hưởng. Tuy nhiên trên thực tế, các tài khoản này sau khi được thu mua thường bị các đối tượng xấu sử dụng để nhận tiền lừa đảo, trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp hoặc phục vụ hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định, với mức phạt tiền lên tới 500 triệu đồng hoặc phạt tù tối đa 7 năm. (Ảnh minh hoạ)

Theo cơ quan chức năng, dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị lợi dụng cho các hoạt động vi phạm.

Đáng chú ý, các giao dịch mua bán tài khoản hiện chủ yếu diễn ra trên môi trường mạng, có yếu tố ẩn danh và xuyên biên giới, khiến công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là lý do lực lượng Công an thời gian qua liên tục tăng cường điều tra, xử lý các đường dây liên quan.

Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã xử phạt hành chính hai cá nhân có hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 172 triệu đồng. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả pháp lý nghiêm trọng của hành vi này.

Theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 7 năm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Ngoài các chế tài hình sự, tài khoản liên quan còn có thể bị phong tỏa, số tiền giao dịch bị tịch thu và chủ tài khoản bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tài chính mà còn tác động trực tiếp đến uy tín, nhân thân và các giao dịch dân sự sau này.

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác với các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng” trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, người dùng cần tăng cường bảo mật thông tin cá nhân, không chia sẻ mã OTP, mật khẩu Internet Banking hay hình ảnh giấy tờ tùy thân cho người lạ. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật các thông tin cảnh báo tội phạm từ cơ quan chức năng và báo chí chính thống nhằm nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.