Giao dịch chuyển tiền có thể bị thu phí lên tới 1 triệu đồng: Trường hợp nào bị thu phí, mức phí cụ thể bao nhiêu?

Phần lớn giao dịch chuyển tiền online hiện nay đều được miễn phí phí chuyển khoản. Tuy nhiên mới đây, nhiều ngân hàng thông báo thu phí giao dịch trong một số tình huống nhất định như giao dịch số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, chuyển khoản tại quầy hoặc các trường hợp đặc thù. Vậy trường hợp nào sẽ bị thu phí chuyển tiền, mức phí cụ thể ra sao?

1. Vietcombank

Theo biểu phí áp dụng từ ngày 2/3/2026, Vietcombank tiếp tục miễn phí phần lớn giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 trên ứng dụng ngân hàng, kể cả chuyển liên ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ bắt đầu thu phí với các giao dịch giá trị lớn được chia nhỏ thành nhiều lệnh chuyển.

Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử áp dụng cho khách hàng cá nhân Vietcombank từ 2/3/2026

Cụ thể, với giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên, nếu khách hàng tách thành nhiều giao dịch để thực hiện qua dịch vụ chuyển nhanh 24/7, mức phí áp dụng là 9.000 đồng cho mỗi giao dịch gốc.

Ngoài ra, các giao dịch nộp thuế vào tài khoản kho bạc mở tại ngân hàng khác có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên cũng bị tính phí 0,005% giá trị giao dịch, tối đa 175.000 đồng/lần. Trong trương hợp giao dịch nộp thuế vào tài khoản kho bạc mở tại ngân hàng khác có giá trị dưới 500 triệu đồng, mức phí là 9.000 đồng/lần giao dịch.

2. BIDV

BIDV hiện miễn phí gần như toàn bộ giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng BIDV Smart Banking. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn thu phí với một số giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 thực hiện qua ATM/CDM và các máy giao dịch tự động. Mức phí được chia theo từng hạn mức giao dịch.

Phí chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 của BIDV trên máy giao dịch tự động áp dụng từ ngày 16/03/2026

Với giao dịch chuyển tiền từ 500.000 đồng trở xuống, khách hàng trả 2.000 đồng/lần. Giao dịch chuyển tiền từ 500.001 đồng đến 2 triệu đồng sẽ bị thu phí 5.000 đồng/lần. Còn với giao dịch chuyển tiền từ 2 - 10 triệu đồng, mức phí là 7.000 đồng/giao dịch.

Đối với giao dịch trên 10 triệu đồng, BIDV áp dụng cách tính theo tỷ lệ 0,02% trên số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch. Theo cách tính này, nếu khách hàng chuyển nhanh 24/7 số tiền 500 triệu đồng, phí phát sinh khoảng 100.000 đồng cho 1 lần giao dịch.

Biểu phí này được BIDV áp dụng từ ngày 16/3/2026 đối với giao dịch trên máy giao dịch tự động.

3. Techcombank

Theo biểu phí mới từ ngày 23/4/2026, Techcombank tiếp tục miễn phí hầu hết giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng điện tử như Fast iBank và Fast Mobile. Các giao dịch chuyển khoản trong nước, bao gồm chuyển cùng hệ thống, chuyển liên ngân hàng hoặc chuyển nhanh 24/7 bằng số tài khoản hay số thẻ đều không mất phí.

Trong khi đó, nếu khách hàng thực hiện chuyển khoản trực tiếp tại quầy, mức phí sẽ được tính dựa trên giá trị giao dịch.

Techcombank miễn phí toàn bộ giao dịch chuyển tiền trên Ngân hàng điện tử, thu phí chuyển tiền khi giao dịch tại quầy

- Giao dịch tại quầy với hình thức chuyển khoản cùng hệ thống có giá trị từ 20 triệu đồng trở xuống, phí là 3.000 đồng/giao dịch.

- Giao dịch tại quầy với hình thức chuyển khoản cùng hệ thống trên 20 triệu đồng, ngân hàng thu 0,02% giá trị chuyển khoản, tối đa 1 triệu đồng/lần giao dịch. Riêng trường hợp chuyển giữa các tài khoản cùng chủ sở hữu vẫn được miễn phí.

Đối với chuyển khoản liên ngân hàng tại quầy, Techcombank áp dụng mức phí 0,0175% giá trị giao dịch, đồng thời quy định mức tối thiểu 20.000 đồng và tối đa 1 triệu đồng/giao dịch.

Ngoài ra, ngân hàng còn thu thêm phí trong trường hợp khách hàng vừa nộp tiền mặt vào tài khoản và thực hiện chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm việc. Mức thu bổ sung là 0,01% giá trị giao dịch, tối thiểu 10.000 đồng và tối đa 1 triệu đồng/lần.