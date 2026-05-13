Lừa đảo “kiếm tiền thụ động” qua AI livestream, chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, thời gian gần đây, lợi dụng sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trên không gian mạng xuất hiện nhiều nền tảng như Tatao Live (TAT Live, Tata T Online) kêu gọi đầu tư vào hệ thống livestream ảo. Đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, “việc nhẹ lương cao”, các đối tượng đã triển khai kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cảnh báo bẫy lừa đảo "Kiếm tiền thụ động" qua livestream. (Hình ảnh tạo bởi AI)

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, người dân cần nắm rõ các thủ đoạn và dấu hiệu nhận diện sau:

Thủ đoạn hoạt động

(1) Quảng bá thu nhập thụ động: Đối tượng giới thiệu mô hình "thuê robot AI" tự động livestream bán hàng 24/7; Cam kết người tham gia không cần trực tiếp vận hành nhưng vẫn nhận được hoa hồng “khủng” chảy về tài khoản ngay cả khi đang ngủ.

(2) Huy động vốn đa cấp (Ponzi): Đối tượng yêu cầu người dùng nộp tiền “kích hoạt” các gói thuê AI với giá từ vài triệu đồng. Thực chất, hệ thống lấy tiền của người tham gia sau để chi trả lợi nhuận ảo cho người trước nhằm tạo lòng tin.

(3) Hệ thống tương tác giả mạo: Các buổi livestream thực chất là video phát lại từ các nền tảng khác, không có hoạt động giao thương thực tế. Khi đã gom đủ tiền, các đối tượng sẽ đánh sập website, ứng dụng và giải tán các hội nhóm liên lạc để “thoát xác”.

(4) Xâm nhập dữ liệu cá nhân: Ứng dụng yêu cầu quyền truy cập sâu vào thiết bị và yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm (căn cước công dân, tài khoản ngân hàng) để sử dụng vào các mục đích phạm pháp khác.

Dấu hiệu nhận diện

(1) Các đối tượng cam kết lợi nhuận cao bất thường và phi lý so với các hoạt động kinh doanh thực tế.

(2) Ứng dụng không có trên cửa hàng chính thống (App Store, Google Play), chỉ cài đặt qua đường link lạ hoặc file .apk để né tránh kiểm soát bảo mật.

(3) Yêu cầu chuyển tiền đầu tư vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty có tư cách pháp nhân rõ ràng.

(4) Hoạt động mập mờ, không có trụ sở văn phòng cụ thể, chỉ làm việc qua các nhóm chat kín trên Zalo, Telegram.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác với các lời mời chào kiếm tiền dễ dàng trên không gian mạng; kiểm tra tư cách pháp nhân, địa chỉ và giấy phép của đơn vị vận hành trước khi đóng bất kỳ khoản phí nào; không cung cấp căn cước công dân, mã OTP hay cấp quyền truy cập thiết bị cho các ứng dụng lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.