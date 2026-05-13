Tin vui cho hàng triệu người dùng tài khoản BIDV

Thu Thủy | 13-05-2026 - 14:10 PM | Smart Money

Theo BIDV, cập nhật mới này sẽ giúp khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng tài khoản, linh hoạt hơn khi thanh toán, chuyển khoản khi cần, dễ dàng quản lý chi tiêu hàng ngày, sử dụng trọn vẹn số dư hiện có trong tài khoản.

BIDV vừa thông báo chính thức không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu đối với tài khoản thanh toán của tất cả khách hàng cá nhân. Theo ngân hàng, điều này sẽ giúp khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng tài khoản, sử dụng trọn vẹn số dư hiện có.

Trước đó, ngân hàng này quy định số dư tối thiểu đối với nhiều loại tài khoản cá nhân là 50.000 đồng.

Được biết, số dư tối thiểu là số tiền ít nhất cần có để duy trì tài khoản ngân hàng hoạt động bình thường. Mức số dư tối thiểu được quy định riêng bởi từng ngân hàng và có thể thay đổi tùy theo loại tài khoản.

Nếu số dư trong tài khoản đạt mức tối thiểu thì khách hàng vẫn có thể sử dụng tài khoản bình thường ngay cả khi không thực hiện giao dịch trong thời gian dài. Tuy nhiên, khách hàng vẫn cần thanh toán các khoản phí phát sinh (nếu có) như phí thường niên, phí quản lý tài khoản,... Số tiền phí phát sinh sẽ được khấu trừ trực tiếp vào số dư còn lại trong tài khoản của khách hàng.

Nếu số tiền trong tài khoản thấp hơn mức tối thiểu thì tài khoản ngân hàng vẫn hoạt động, tuy nhiên khách hàng sẽ không thể thực hiện được giao dịch thanh toán, chuyển tiền do số dư không đạt mức tối thiểu. Để có thể sử dụng tính năng giao dịch, khách hàng cần nạp thêm tiền vào tài khoản ngân hàng trên mức số dư tối thiểu theo quy định.

Nếu không còn số dư khả dụng, tài khoản của khách hàng có thể bị đóng sau thời gian dài không phát sinh giao dịch mới (có thể là 6 tháng hoặc 12 tháng tùy thuộc quy định của mỗi ngân hàng). Sau khi bị đóng tài khoản, khách hàng muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ sẽ cần chuẩn bị hồ sơ yêu cầu mở tài khoản mới tại ngân hàng.

Người dùng cũng cần lưu ý ở một số ngân hàng, khi tài khoản không còn số dư, hàng tháng hệ thống vẫn sẽ trừ âm khoản phí phát sinh (nếu có) theo quy định. Khách hàng cần đóng đầy đủ khoản phí trước đó nếu muốn mở tài khoản mới.

Như vậy, chính sách mới của BIDV đánh dấu bước thay đổi theo hướng linh hoạt hơn cho tài khoản cá nhân khi chính thức bỏ yêu cầu số dư tối thiểu. Người dùng có thể sử dụng toàn bộ số tiền trong tài khoản mà không bị ràng buộc mức duy trì như trước. Điều này giúp tăng trải nghiệm, đặc biệt với nhóm khách hàng giao dịch nhỏ lẻ hoặc không thường xuyên. Tuy nhiên, khách hàng vẫn cần lưu ý các loại phí dịch vụ vẫn có thể phát sinh và cần được quản lý chủ động.

Vietcombank, BIDV, Techcombank,... sẽ thu phí chuyển khoản trong những trường hợp sau

Một nhân viên ngân hàng mất ngủ khi nhận được tin trúng số Vietlott hơn 23 tỉ đồng

Một Fintech ở Việt Nam đã triển khai giải pháp Scan-to-pay với 15 đối tác ví điện tử trên toàn cầu, tập trung ở Mỹ, Hàn Quốc, Tây Á và châu Âu

