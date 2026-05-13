Một Fintech ở Việt Nam đã triển khai giải pháp Scan-to-pay với 15 đối tác ví điện tử trên toàn cầu, tập trung ở Mỹ, Hàn Quốc, Tây Á và châu Âu

Ngày 12 - 13/5, Biztech - Hội nghị & Triển lãm B2B về Chuyển đổi số thường niên quy mô lớn do VINASA tổ chức đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lần đầu tiên tham dự diễn đàn, 9Pay đã giới thiệu giải pháp Scan-to-pay trong phiên thảo luận về Chuyển đổi số tài chính ngân hàng, với chủ đề: "Khi thanh toán không còn biên giới, từ mã QR đến mạng lưới toàn cầu", mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt bắt kịp xu hướng thanh toán toàn cầu và tối ưu hóa doanh thu từ làn sóng du lịch quốc tế.

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ với dự báo đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, các chuyên gia chỉ ra rằng: phần lớn các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) vẫn thường chấp nhận các phương thức thanh toán nội địa như quét mã QR hoặc tiền mặt. Việc thiếu hụt hạ tầng chấp nhận ví điện tử hay các phương thức thanh toán quốc tế khiến doanh nghiệp Việt bỏ lỡ cơ hội từ làn sóng tiêu dùng của khách du lịch đến từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.

Giải pháp Scan-to-pay do 9Pay giới thiệu tại Biztech 2026 đã giúp đưa ra lời giải cho bài toán này. Bằng cách cho phép du khách sử dụng chính ví điện tử nội địa của quốc gia mình để quét mã QR tại các điểm bán hàng Việt Nam, giải pháp này giúp dòng tiền quốc tế được quy đổi và chuyển về tài khoản người bán bằng VNĐ theo thời gian thực. Qua đó, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nhận tiền của khách du lịch toàn cầu một cách an toàn và dễ dàng.

Theo lãnh đạo 9Pay, hiện đơn vị này đã triển khai giải pháp Scan-to-pay với 15 đối tác ví điện tử trên toàn cầu, tập trung ở khu vực Mỹ, Hàn Quốc, Tây Á và châu Âu, với ước tính 2,5 triệu giao dịch đã thực hiện, tốc độ xử lý giao dịch <5s.

Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần 9Pay giới thiệu về giải pháp Scan-to-pay tại sự kiện

Trình bày về năng lực thực thi, ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Kinh doanh 9Pay khẳng định: "Chúng tôi không chỉ cung cấp một mã QR, chúng tôi cung cấp một hành lang pháp lý an toàn để dòng tiền quốc tế đổ vào túi người bán hàng một cách minh bạch theo quy định pháp luật Việt Nam."

Sự xuất hiện của 9Pay và giải pháp Scan-to-pay tại Biztech 2026 không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thanh toán, mà còn thể hiện tầm nhìn của các Fintech Việt trong việc xây dựng hạ tầng tài chính thông minh, sẵn sàng cho các dự án thử nghiệm (Sandbox) về thanh toán B2B xuyên biên giới trong tương lai.

Ngọc Phương