"Đầu tư 1 triệu đồng/tháng từ sớm, 40 năm sau con số có thể lên 13 tỷ đồng, nhưng chậm 10 năm thì chỉ là 3 tỷ"

Tại Đại hội Nhà đầu tư quỹ mở VCBF 2026 mới đây, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc VCBF, đã trực tiếp trả lời câu hỏi của một bạn trẻ về việc nên gửi tiết kiệm hay đầu tư chứng chỉ quỹ khi chưa có nhiều vốn và không học chuyên ngành tài chính.

Bà nhấn mạnh một góc nhìn khác với suy nghĩ phổ biến hiện nay: “Có lẽ phải chúc mừng bạn, bởi vì bạn đang có một tài sản mà rất nhiều người không có được, đó là thời gian.” Theo bà, việc quan tâm đến đầu tư từ sớm đã là một lợi thế rất lớn, thậm chí quan trọng hơn cả số vốn ban đầu.

Ở góc độ tài chính cá nhân, vị Tổng Giám đốc VCBF cho rằng chỉ gửi tiết kiệm là chưa đủ để bảo toàn và gia tăng tài sản trong dài hạn. “Chúng ta nhìn trong quá khứ thì đều thấy đồng tiền vẫn mất giá. Ngay cả Mỹ cũng có lạm phát, đồng đô la vẫn có lạm phát,” bà nói, đồng thời lưu ý rằng nếu lãi suất không theo kịp lạm phát thì “thực sự lãi suất thực là còn âm”.

Để minh họa rõ hơn, bà đưa ra một ví dụ cụ thể. Nếu một người bắt đầu đầu tư sớm với số tiền nhỏ nhưng đều đặn, hiệu quả tích lũy sẽ rất lớn theo thời gian. “Nếu bạn đầu tư 1 triệu đồng mỗi tháng trong 40 năm, tổng cộng khoảng 480 triệu, với giả định lợi suất 13%/năm thì sau 40 năm bạn có thể có hơn 13 tỷ đồng,” bà cho biết. Ngược lại, “nếu chỉ chậm 10 năm thôi thì con số có thể chỉ còn khoảng 3 tỷ”.

“Về sau, các bạn sẽ thấy chủ yếu là lãi sinh ra lãi rất nhiều. Bạn đang có một lợi thế rất lớn, đó là thời gian, và bạn nên đầu tư.”

Trả lời trực tiếp câu hỏi về chứng chỉ quỹ, bà cho rằng đây là lựa chọn phù hợp với đa số nhà đầu tư không chuyên. “Quỹ đầu tư là lựa chọn của hầu hết các nhà đầu tư không chuyên, trừ khi bạn có đủ thời gian, kiến thức và khả năng tự xây dựng danh mục,” bà nói. Bà cũng ví von: “Bạn không phải thợ xây thì tại sao tự xây nhà? Không phải thợ may thì tại sao tự may quần áo? Đầu tư cũng như vậy.”

Về triển vọng thị trường, Tổng Giám đốc VCBF nhận định trong khoảng 10 năm tới, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng. “Chúng ta chưa đến giai đoạn già hóa dân số hay tăng trưởng âm, nên thị trường chứng khoán và doanh nghiệp vẫn có cơ hội tăng trưởng,” bà chia sẻ. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh đầu tư luôn cần chọn lọc, bởi “chúng ta phải đãi cát tìm vàng để tìm ra những doanh nghiệp thực sự có khả năng tăng trưởng”.

Ở góc độ dài hạn, bà lưu ý rằng mức lợi suất khoảng 13%/năm không hề thấp nếu duy trì ổn định. Dẫn chứng từ thực tế, bà cho biết ngay cả những nhà đầu tư huyền thoại như John Templeton cũng chỉ đạt mức lợi suất trung bình khoảng 14,5%/năm trong gần 40 năm. “Để duy trì được mức lợi suất như vậy trong thời gian dài là không hề dễ,” bà nhấn mạnh.

Khép lại phần chia sẻ, bà gửi gắm thông điệp tới các nhà đầu tư trẻ. “Hy vọng các bạn sẽ lan tỏa tinh thần đầu tư sớm, bởi vì các bạn đang có một tài sản rất lớn, đó là thời gian.” Đồng thời, bà khẳng định, với những người không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp, “quỹ đầu tư chắc chắn là một lựa chọn phù hợp”.