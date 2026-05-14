Người chuyển khoản số tiền quá lớn, không phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp,... có thể bị ngân hàng đưa vào diện nghi ngờ

Linh San | 14-05-2026 - 17:02 PM | Smart Money

Đây là một trong những dấu hiệu có thể khiến ngân hàng nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, lừa đảo.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ngân hàng có thể từ chối hoặc tạm dừng giao dịch điện tử đối với các tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo hoặc phát sinh giao dịch bất thường.

Cụ thể, tại điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư 17/2024/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng "Bộ tiêu chí nhận diện các tài khoản thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật".

Theo quy định này, bộ tiêu chí tối thiểu phải bao gồm các dấu hiệu liên quan đến tính hợp pháp của giấy tờ, thông tin mở tài khoản; giá trị, số lượng, tần suất giao dịch không phù hợp với thông tin nhận biết khách hàng; hoặc chủ tài khoản thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan chức năng.

Đồng thời, tại điểm c khoản 1 Điều 19, Thông tư quy định ngân hàng phải xây dựng biện pháp xử lý rủi ro tương ứng, bao gồm " các trường hợp áp dụng từ chối hoặc tạm dừng thực hiện rút tiền, các giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử ".

Ngoài ra, khoản 4 Điều 19 Thông tư 17/2024/TT-NHNN cũng quy định ngân hàng phải xác minh lại thông tin khách hàng khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ theo Luật Phòng, chống rửa tiền; khi nghi ngờ tính hợp pháp của hồ sơ mở tài khoản; hoặc khi chủ tài khoản nằm trong danh sách nghi ngờ gian lận, lừa đảo do cơ quan chức năng cung cấp.

Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cung cấp theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước thông tin về các tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, ghi rõ lý do nghi ngờ bao gồm:

- Thông tin trong hồ sơ mở tài khoản không trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Tài khoản nằm trong danh sách được quảng cáo, mua bán, trao đổi trên website hoặc hội nhóm mạng xã hội;

- Tài khoản nhận tiền từ nhiều tài khoản khác nhau rồi chuyển đi hoặc rút ra trong thời gian rất ngắn, gần như không để lại số dư;

- Tài khoản có hơn 3 giao dịch nhận tiền từ các tài khoản nằm trong danh sách nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo;

- Chủ tài khoản thuộc danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền;

Tài khoản phát sinh giao dịch bất thường như giá trị, số lượng, tần suất giao dịch lớn hoặc không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, nơi cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi của chủ tài khoản;

- Một thiết bị có cùng địa chỉ MAC được sử dụng để giao dịch cho nhiều hơn một tài khoản thanh toán;

- Các dấu hiệu bất thường khác do ngân hàng ghi nhận.

Ngân hàng cần ghi rõ trạng thái tài khoản: đang hoạt động, tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, tạm khóa, phong tỏa hoặc đã đóng.

Như vậy, nếu hệ thống ngân hàng phát hiện tài khoản có dấu hiệu rủi ro theo Bộ tiêu chí hoặc Phụ lục 02 của Thông tư 17, khách hàng có thể bị yêu cầu xác minh bổ sung, thậm chí bị tạm dừng hoặc từ chối giao dịch điện tử để phục vụ công tác kiểm soát rủi ro, phòng chống lừa đảo và rửa tiền.

