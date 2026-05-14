Trường hợp người dân phải khóa, phong tỏa tài khoản ngân hàng rồi trình báo cơ quan công an

Ảnh minh họa

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp có dấu hiệu mở tài khoản ngân hàng để bán cho các đối tượng trên mạng nhằm kiếm lời.

Theo đó, vào ngày 10/5/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một bài đăng trên Facebook có nội dung thu mua tài khoản ngân hàng.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định một tài khoản tham gia bình luận do N.Đ.H., trú tại xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng quản lý, sử dụng nên đã mời người này đến làm việc để làm rõ các nội dung liên quan.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã liên hệ với người đăng bài thông qua ứng dụng Telegram và được hướng dẫn thực hiện các bước mở tài khoản ngân hàng trực tuyến để bàn giao lại nhằm nhận tiền công.

Tuy nhiên, do được phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên H. chưa hoàn tất việc đăng ký cũng như chưa giao tài khoản cho các đối tượng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chưa phát sinh hành vi mua bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Công an đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu cam kết không tái diễn hành vi trên.

Theo cảnh báo từ cơ quan công an, việc mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng có thể tiếp tay cho nhiều hoạt động phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc qua mạng hoặc chuyển tiền trái phép xuyên quốc gia.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho người lạ; không tham gia các lời mời gọi “việc nhẹ, lợi nhuận cao” liên quan đến mở hoặc bán tài khoản ngân hàng.

Đặc biệt, trong trường hợp đã cung cấp thông tin hoặc giao tài khoản cho người khác, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa, phong tỏa tài khoản và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao