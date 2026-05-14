Phát sinh giao dịch chuyển khoản chứa nội dung hoặc ký tự sau, người dân cần trình báo công an ngay

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng tội phạm công nghệ cao đã sử dụng chiêu trò chuyển tiền “nhầm” để giăng bẫy tín dụng đen, đe dọa và ép người dân trả những khoản nợ không hề vay mượn.

Theo Công an xã Mỹ Quí (tỉnh Đồng Tháp), thủ đoạn của các đối tượng thường diễn ra theo nhiều bước nhằm tạo bằng chứng giả về việc vay tiền.

Cụ thể, các đối tượng sẽ cố ý chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Nội dung giao dịch thường ghi “Cho vay tien”, “vay tiền”, hoặc chỉ để các ký tự lạ nhằm tạo cơ sở cho các bước tiếp theo.

Sau đó, một người sẽ gọi điện nhận là người chuyển nhầm, liên tục năn nỉ người nhận hoàn trả số tiền nhưng yêu cầu chuyển sang một tài khoản khác, không phải tài khoản đã thực hiện giao dịch ban đầu.

Nếu người dân làm theo, sau một thời gian sẽ xuất hiện thêm các đối tượng khác tự xưng là bên cho vay, đưa ra hình ảnh giao dịch trước đó để khẳng định nạn nhân đã vay tiền. Từ đây, chúng yêu cầu trả cả gốc lẫn lãi với mức lãi suất rất cao, kèm theo các hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm ép buộc trả nợ.

Trước thủ đoạn trên, Công an xã Mỹ Quí khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý chuyển trả tiền theo yêu cầu của người lạ. Mọi giao dịch hoàn trả cần thực hiện thông qua ngân hàng để được xác minh và hỗ trợ xử lý đúng quy định.

Người dân khi phát hiện tài khoản xuất hiện giao dịch bất thường, đặc biệt có nội dung liên quan đến “cho vay”, “vay tiền” hoặc ký tự đáng ngờ, cần chủ động liên hệ ngân hàng để tra soát, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất nếu bị gọi điện quấy rối, đe dọa hoặc ép trả nợ.

Công an xã Mỹ Quí cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng, tránh vì tâm lý lo lắng mà tự ý thực hiện các giao dịch theo hướng dẫn của người lạ.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp﻿