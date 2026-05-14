Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo”: Người dân cảnh giác tránh bị lừa lần 2

Mới đây, fanpage chính thức của Công an tỉnh Quảng Ngãi phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo “hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo”.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận tình trạng các đối tượng lợi dụng tâm lý hoang mang, mong muốn lấy lại tài sản của những người từng bị lừa đảo trên không gian mạng để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý nôn nóng của nạn nhân, khiến nhiều người tiếp tục bị “lừa lần hai”, gây thiệt hại kép về tài sản.

(Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Chiêu thức lừa đảo tinh vi

Công an tỉnh Quảng Ngãi miêu tả chiêu thức lừa đảo này như sau.

Đầu tiên, các đối tượng lừa đảo tạo lập các trang, tài khoản mạng xã hội có tên gọi, hình ảnh gần giống với cơ quan Công an hoặc các tổ chức hỗ trợ pháp lý nhằm tạo lòng tin với người dân. Nhiều trang còn đăng tải lại các bài viết cảnh báo lừa đảo từ báo chí chính thống để tạo cảm giác đây là kênh thông tin đáng tin cậy.

Sau khi phát hiện các bài đăng cầu cứu của nạn nhân trên mạng xã hội, các đối tượng sẽ chủ động liên hệ, tự xưng là cán bộ Công an, luật sư, chuyên gia công nghệ hoặc nhân viên hỗ trợ thu hồi tiền. Các đối tượng đưa ra thông tin đã xác minh được tài khoản lừa đảo, đang phong tỏa dòng tiền hoặc có khả năng hỗ trợ lấy lại tài sản bị chiếm đoạt nhằm tạo sự tin tưởng.

Tiếp theo, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực hoặc yêu cầu chuyển tiền với lý do “phí xử lý hồ sơ”, “phí xác minh”, “phí thu hồi tiền”. Để tăng tính thuyết phục, các đối tượng còn sử dụng giấy tờ, hình ảnh giả mạo, dùng nhiều thuật ngữ chuyên môn hoặc giả danh người từng được hỗ trợ lấy lại tiền thành công để dẫn dụ nạn nhân làm theo hướng dẫn. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng cắt đứt liên lạc.

Người dân lưu ý: Cơ quan công an không làm việc với người dân qua tài khoản MXH

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào “hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo” trên không gian mạng. Cơ quan Công an không làm việc với người dân thông qua các tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính và không yêu cầu người dân chuyển tiền để phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý vụ việc.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào trên mạng khi chưa xác minh rõ ràng. Đồng thời, không tin tưởng các cam kết có thể lấy lại tiền nhanh chóng trên không gian mạng để tránh tiếp tục trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng liên hệ trực tiếp cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc thông báo đến ngân hàng để kịp thời phối hợp xử lý, hạn chế thiệt hại xảy ra.