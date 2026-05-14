Chuyển khoản thành công 425.600.000 đồng, người phụ nữ lo lắng đi trình báo công an: Nam thanh niên SN 2002 được mời lên làm việc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 07/05, Phòng An ninh mạng & PCTP sử dụng Công nghệ cao tiếp nhận trình báo từ chị N.T.T.X, sinh năm 1973, trú tại TDP Đông Côi, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng vô cùng lo lắng. Do sơ xuất lúc thao tác chuyển tiền, chị X đã lỡ tay chuyển nhầm số tiền 425.600.000 đồng vào tài khoản của người khác.

Ngay sau khi tiếp nhận nội dung trình báo, Phòng An ninh mạng & PCTP sử dụng Công nghệ cao, đã tiến hành rà soát, xác minh, xác định được chủ tài khoản nhận được số tiền trên là anh Nguyễn Sinh Hùng (sinh năm 2002, trú tại xã Tân Kỳ, thành phố Hải Phòng).

Người phụ nữ nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng

Với tinh thần, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, Phòng An ninh mạng & PCTP sử dụng Công nghệ cao đã phối hợp với Công an xã Tân Kỳ, nhanh chóng liên hệ, làm việc với anh Nguyễn Sinh Hùng. Quá trình làm việc, hai bên đã hiểu rõ sự việc và thống nhất phương án giải quyết.

Dưới sự chứng kiến của Phòng An ninh mạng & PCTP sử dụng Công nghệ cao và Công an xã Tân Kỳ, anh Nguyễn Sinh Hùng đã trả lại toàn bộ số tiền 425.600.000 đồng cho chị N. T.T.X. Tại Cơ quan Công an, chị X rất xúc động, bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ giúp đỡ chị nhanh chóng nhận lại số tiền trong thời gian ngắn.

Phòng An ninh mạng & PCTP sử dụng Công nghệ cao ghi nhận và biểu dương tinh thần của anh Nguyễn Sinh Hùng, một tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, thể hiện phẩm chất trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Bắc Ninh, khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, để tránh những sai sót đáng tiếc. Đồng thời, khi nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không nên tự ý chuyển trả cho người lạ khi chưa được xác minh, mà cần liên hệ với Ngân hàng hoặc Cơ quan Công an gần nhất đề được hỗ trợ, xử lý thao đúng quy định pháp luật.