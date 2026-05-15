Từ nay, Vietcombank, BIDV, Agribank... đóng băng tài khoản, từ chối truy cập trên các điện thoại sau

Nhằm thực hiện quy định tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng, nhiều ngân hàng đã ngừng cung cấp dịch vụ trên các thiết bị có dấu hiệu rủi ro từ ngày 1/3/2026.

Cụ thể, các thiết bị bị đánh giá là có rủi ro cao bao gồm những điện thoại đang sử dụng môi trường giả lập, máy ảo hoặc có trình gỡ lỗi. Bên cạnh đó, các smartphone đã bị can thiệp bẻ khóa hệ điều hành như root trên Android, jailbreak trên iOS hay bị mở khóa cơ chế bảo vệ bootloader cũng sẽ nằm trong danh sách đen. Hệ thống ngân hàng cũng sẽ tự động quét và chặn giao dịch nếu phát hiện ứng dụng trên máy bị chèn mã độc hại hoặc bị đóng gói lại trái phép.

Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank ngừng giao dịch, từ chối truy cập trên các thiết bị không an toàn

Cho đến hiện tại, các "ông lớn" ngân hàng gần như đều đã kích hoạt hàng rào bảo vệ mới này. Vietcombank thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ VCB Digibank và VCB DigiBiz trên tất cả các thiết bị vướng phải những rủi ro bảo mật nêu trên. Tương tự, BIDV cũng sẽ dừng cung cấp dịch vụ SmartBanking đối với các thiết bị di động đã bị phá khóa bảo mật hoặc bị chèn mã trái phép nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ thất thoát tài sản hay rửa tiền. Tương tự, VietinBank cũng đã áp dụng tính năng này nhằm phòng ngừa rủi ro cho khách hàng.

Về phía Agribank, hệ thống Mobile Banking bao gồm Agribank Plus và Agribank eBanking sẽ tự động từ chối quyền truy cập đối với các thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật. Không chỉ dừng lại ở việc chặn thiết bị rủi ro, Agribank còn tích hợp thêm dịch vụ cảnh báo AgriNotify giúp phát hiện tài khoản nhận tiền có dấu hiệu lừa đảo, từ đó hỗ trợ khách hàng dừng giao dịch kịp thời trước khi tiền rời khỏi tài khoản.

Thông báo từ VietinBank về việc ngừng truy cập trên thiết bị thiếu an toàn

Làm gì để không bị gián đoạn giao dịch?

Để quá trình chuyển tiền và thanh toán không bị ảnh hưởng đột ngột, người dùng cần chủ động kiểm tra lại tình trạng điện thoại đang sử dụng. Nếu bạn đang dùng thiết bị đã bị bẻ khóa hệ điều hành như root hay jailbreak, hãy nhanh chóng đưa thiết bị về trạng thái cài đặt gốc an toàn của nhà sản xuất, hoặc liên hệ với các đơn vị sửa chữa uy tín để được hỗ trợ khắc phục.

Trong trường hợp không thể khôi phục, giải pháp tốt nhất là chuyển sang đăng nhập và sử dụng ứng dụng ngân hàng trên một thiết bị nguyên bản khác đáp ứng đủ tiêu chuẩn bảo mật. Ngoài ra, các ngân hàng cũng liên tục khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin đăng nhập, mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức để tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy gian lận tài chính đang tràn lan hiện nay.