Vì sao cùng gửi tiết kiệm ở một ngân hàng nhưng khách hàng được các mức lãi suất khác nhau?

Thực tế, lãi suất tiết kiệm không phải là một con số cố định áp dụng cho mọi khách hàng tại một ngân hàng. Ngay trong cùng một kỳ hạn, mức lãi có thể thay đổi tùy theo số tiền gửi. Người gửi số tiền lớn thường được áp dụng mức lãi cao hơn nhờ cơ chế lãi suất theo bậc, trong khi khoản tiền nhỏ hơn chỉ được hưởng mức niêm yết cơ bản. Tùy vào chính sách từng ngân hàng mà từ các mức 1 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 5 tỷ đồng sẽ được cộng thêm 0,1 – 0,5 điểm % lãi suất.

Kênh gửi tiền cũng tạo ra khác biệt. Gửi tiết kiệm online thường có lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy do ngân hàng tiết giảm được chi phí vận hành. Vì vậy, hai khách hàng thực hiện cùng một giao dịch nhưng qua hai kênh khác nhau có thể nhận hai mức lãi khác nhau.

Bên cạnh đó là sự khác biệt về sản phẩm. Dù cùng kỳ hạn 12 tháng, nhưng nếu một người chọn sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, có thể rút trước hạn từng phần, còn người kia chọn loại gửi cố định đến cuối kỳ, thì mức lãi suất áp dụng cũng sẽ không giống nhau. Tính linh hoạt càng cao, lãi suất thường càng thấp.

Yếu tố thời điểm cũng đóng vai trò quan trọng. Lãi suất huy động thay đổi liên tục theo nhu cầu vốn và diễn biến thị trường. Chỉ cần cách nhau vài ngày hoặc vài tuần, mức lãi áp dụng đã có thể khác. Nhiều ngân hàng triển khai các chương trình ưu đãi theo từng giai đoạn, như cộng thêm lãi suất cho khách hàng mới hoặc cho các khoản tiền gửi lớn. Những ưu đãi này thường có thời hạn và điều kiện cụ thể, không phải ai cũng được áp dụng như nhau.

Đáng chú ý hơn, trong cùng một ngân hàng, mỗi chi nhánh có tình hình huy động khác nhau, có thể có chính sách linh hoạt riêng trong phạm vi được phép. Họ được phân bổ một mức “ngân sách” lãi suất ưu đãi để cạnh tranh và thu hút khách hàng tại địa bàn. Khi còn dư địa, chi nhánh có thể áp dụng mức lãi cao hơn biểu niêm yết. Khi ngân sách này được sử dụng hết, chương trình ưu đãi sẽ dừng lại. Điều này lý giải vì sao hai khách hàng gửi tiền cùng kỳ hạn, thậm chí cùng thời điểm nhưng ở hai chi nhánh khác nhau vẫn nhận mức lãi không giống nhau.