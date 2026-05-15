Thông báo quan trọng đến hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ/năm, chưa khai báo tài khoản ngân hàng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 50/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đáng chú ý, thông tư nêu rõ thời hạn cuối để các hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm chưa khai báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử thực hiện bổ sung thông tin với cơ quan thuế.

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 50/2026/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống nhưng chưa nộp hồ sơ khai thuế quý I/2026 hoặc chưa gửi thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử theo quy định trước đó thì phải hoàn thành việc thông báo chậm nhất vào ngày 31/7/2026 .

﻿Thông tin được thực hiện theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC.

Quy định này nhằm bổ sung dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh trong bối cảnh cơ quan thuế đang đẩy mạnh số hóa, tăng cường quản lý dòng tiền và giao dịch điện tử.

Thông tư 50/2026/TT-BTC có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành, tức ngày 13/5/2026.

Ngoài nội dung liên quan đến tài khoản ngân hàng, thông tư mới cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định về hồ sơ hoàn thuế, kê khai thuế và thay thế nhiều biểu mẫu áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, Bộ Tài chính sửa đổi quy định về hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp tính thuế trên thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Đồng thời, thay thế một số mẫu biểu như Mẫu số 01/TKN-CNKD, Mẫu số 01/CNKD, Mẫu số 01/BĐS và Mẫu số 02/BK-KTBĐS.

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị và cơ sở kinh doanh có thể phản ánh để được hướng dẫn, giải quyết.