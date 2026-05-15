Cụ ông 82 tuổi ôm gần 6 tỷ đồng đi gửi ngân hàng, tá hỏa phát hiện toàn giấy lộn không giá trị, cảnh sát phá án sau 5 tiếng

Một ngày giữa tháng 4, không khí tại một phòng giao dịch ngân hàng ở thành phố Lễ Lăng (Hồ Nam) bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi một cụ ông 82 tuổi mang theo số tiền khổng lồ lên tới 1,7 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 6 tỷ đồng) đến gửi tiết kiệm. Thế nhưng, đằng sau khối tài sản kết xù ấy lại là một cú lừa ngoạn mục và tàn nhẫn nhắm vào người cao tuổi.

Đứng sau màn kịch tàn nhẫn này là Lưu, một gã đàn ông từng làm nghề môi giới cho vay. Từng cọ xát với nghề, Lưu hiểu rõ điểm yếu của những khách hàng lớn tuổi: mù mờ về công nghệ, cả tin và khao khát vay được vốn. Tháng 3 năm 2025, Lưu chủ động tiếp cận ông Trương, gieo rắc nỗi lo lắng bằng cách thông báo hồ sơ tín dụng của ông có vết đen, không đủ điều kiện giải ngân. Từ đây, gã bắt đầu giăng bẫy bằng lý do cần phải "chạy dòng tiền" để làm đẹp hồ sơ, yêu cầu cụ ông chuyển tiền thật vào tài khoản của mình.

Thủ phạm của vụ án lừa đảo đã bị cảnh sát bắt giữ

Để đánh gục sự hoài nghi cuối cùng của nạn nhân, Lưu sử dụng đòn tâm lý cực kỳ tinh vi. Hắn mang những cọc "tiền tập đếm" đến giao tận tay ông Trương, gọi đó là tài sản thế chấp để làm tin. Tính đến cuối năm 2025, ông Trương đã mờ mắt chuyển cho kẻ lừa đảo tổng cộng hơn 1,69 triệu tệ (tương đương khoảng 5,9 tỷ đồng). Đổi lại, ông nhận về một đống giấy lộn với lời căn dặn đanh thép của Lưu: "Tuyệt đối không được mở ra xem, mọi chuyện vỡ lở khoản vay sẽ bị hủy, khi nào tiền giải ngân con sẽ đến lấy lại".

Sự việc chỉ thực sự vỡ lở khi ông Trương đợi mãi không thấy tiền vay đâu, lại đang cần kíp trang trải cuộc sống nên mới quyết định xé rào, mang số "tiền thế chấp" đi gửi ngân hàng để lấy lãi. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Lễ Lăng lập tức tung quân vào cuộc. Chỉ vỏn vẹn 5 giờ đồng hồ sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Lưu khi hắn đang lẩn trốn tại thành phố Trường Sa ngay trong đêm.

Hiện tại, kẻ thủ ác đã bị tạm giữ hình sự, đối mặt với bản án thích đáng cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án khép lại nhanh chóng nhưng để lại một bài học cảnh giác đắt giá. Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng mọi quy trình vay vốn chính thống tuyệt đối không có chuyện bắt khách hàng chuyển tiền để "tạo sao kê". Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần nâng cao rào chắn phòng vệ trước những lời đường mật mang tính chất "bí mật", "tuyệt đối không tiết lộ". Quan trọng hơn hết, những người trẻ trong gia đình cần thường xuyên quan tâm, cập nhật các thủ đoạn lừa đảo mới để bảo vệ ông bà, cha mẹ khỏi những cái bẫy giăng sẵn ngoài xã hội.

Nguồn: Baijjahao