Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: “Ôm” vé ế, 2 vợ chồng bán vé số dạo trúng độc đắc

Theo Thu Tâm | 16-05-2026 - 17:10 PM | Smart Money

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 16-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

Chiều 16-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc vé số của 2 đài mở thưởng trước đó.

Xổ số miền Nam: “Ôm” vé ế, 2 vợ chồng bán vé số dạo trở thành tỉ phú - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thanh Bình

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 15-5, giải độc đắc (dãy số 216215) được xác định "ở lại" tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Vĩnh Long là đại lý vé số Bảy Phú Lâm ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

Đến chiều 16-5, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Vĩnh Long đã đến đại lý vé số Thanh Bình ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 14-5, giải độc đắc (dãy số 859600) được xác định cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho 4 chủ nhân may mắn trúng tổng cộng 6 vé Bình Thuận là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam: “Ôm” vé ế, 2 vợ chồng bán vé số dạo trở thành tỉ phú - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Bình Thuận cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

"Trong 4 người thì có 2 người trúng 1 vé/người và 2 người trúng 2 vé/người. Đặc biệt, đôi vợ chồng nghèo bán vé số dạo trúng 2 vé. Hôm đó, ông chồng bệnh nên không đi bán, bà vợ bán không hết nến "ôm" vé ế thì trúng độc đắc" – anh Duy tiết lộ.

Cũng theo anh Duy, trong 4 chủ nhân may mắn thì có 3 người nhận thưởng hết qua chuyển khoản; người còn lại nhận tiền mặt.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 16-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một ngân hàng thay đổi ứng dụng chuyển khoản: Khách hàng phải tải app, xác thực lại CCCD, số điện thoại

Một ngân hàng thay đổi ứng dụng chuyển khoản: Khách hàng phải tải app, xác thực lại CCCD, số điện thoại Nổi bật

Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 5 triệu, 100 triệu, 1 tỷ đồng,... của nhiều người dân

Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 5 triệu, 100 triệu, 1 tỷ đồng,... của nhiều người dân Nổi bật

Bác sĩ ở Ninh Bình lĩnh án vì cho vay lãi nặng gấp gần 10 lần quy định

Bác sĩ ở Ninh Bình lĩnh án vì cho vay lãi nặng gấp gần 10 lần quy định

20:00 , 15/05/2026
Những con số gây choáng của ngành "Công nghiệp lừa đảo": Bỏ 20 USD vận hành AI, "bỏ túi" hàng trăm ngàn USD lợi nhuận

Những con số gây choáng của ngành "Công nghiệp lừa đảo": Bỏ 20 USD vận hành AI, "bỏ túi" hàng trăm ngàn USD lợi nhuận

17:39 , 15/05/2026
Nghe Hiếu PC nói "Chỉ với 1 dòng prompt này, hacker có thể biết tất cả về nạn nhân", MC VTV lo sợ

Nghe Hiếu PC nói "Chỉ với 1 dòng prompt này, hacker có thể biết tất cả về nạn nhân", MC VTV lo sợ

16:51 , 15/05/2026
Chỉ 1 năm, VN có 4.200 vụ lừa đảo online, Hiếu PC, chuyên gia tâm lý học tội phạm đưa ra nguyên nhân gì?

Chỉ 1 năm, VN có 4.200 vụ lừa đảo online, Hiếu PC, chuyên gia tâm lý học tội phạm đưa ra nguyên nhân gì?

15:59 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên