Tại Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” ngày 12/5, ông Ngô Minh Hiếu chia sẻ: “Trước đây chúng ta thường tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Nhưng trong thời đại Deepfake hiện nay, điều đó không còn chính xác nữa”.

Chuyên gia cho biết, công nghệ AI hiện nay có thể giả lập khuôn mặt, giọng nói, biểu cảm, và thậm chí tái tạo cả bối cảnh video với độ chân thực rất cao. Điều nguy hiểm nhất không chỉ nằm ở nguy cơ mất tiền hay lộ dữ liệu, mà chính là việc tội phạm đánh vào niềm tin và cảm xúc của nạn nhân.

“Khi đã chiếm được lòng tin, tội phạm lừa đảo có thể dễ dàng dẫn dụ người dùng tham gia các kịch bản lừa đảo tài chính, đầu tư tiền ảo hoặc thực hiện những yêu cầu nhằm chiếm đoạt tài sản”, ông Ngô Minh Hiếu cảnh báo.

Trong thời đại bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) như hiện nay, rất nhiều người sử dụng AI như một phần không thể thiếu trong công việc, học tập, giải trí… Nhưng giờ đây AI với những tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo từ deepfake thực sự trở thành một mối lo với nhiều người dùng. Vậy, làm sao để biến AI đang là một nỗi lo để trở thành công cụ để bảo vệ người dùng?

Các chuyên gia trong phiên tọa đàm - đối thoại với chủ đề "Hệ sinh thái số - Lá chắn chung của 90 triệu người dùng".

Về vấn đề này, ở góc độ an ninh mạng, chuyên gia Hiếu PC nhận định AI đang giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng để sử dụng AI một cách thông minh, an toàn thì mỗi người cần phải biết cách bảo mật thông tin, dữ liệu cá nhân của mình.

Nhiều người dùng chatbot AI có thói quen đưa các thông tin, hình ảnh cá nhân, riêng tư của mình và người thân lên trên đó và kết quả là không bao giờ lấy lại được. Nhưng thực tế là có tới 90% người dùng AI chưa bao giờ đọc điều khoản sử dụng của các nền tảng này. Mọi người không mấy bận tâm tới điều khoản sử dụng của các ứng dụng hay chatbot AI này, lý do đơn giản là dài, đọc không hiểu hoặc bằng tiếng Anh.

“Chúng ta cần biết rằng việc các nền tảng AI nước ngoài cho phép chúng ta sử dụng miễn phí thì đồng nghĩa với việc bị thu thập dữ liệu”, chuyên gia Hiếu PC cảnh báo.

Chính vì vậy, chuyên gia Hiếu PC cho rằng người dùng cần sử dụng AI một cách khôn khéo hơn, không đưa các hình ảnh cá nhân, tài liệu doanh nghiệp lên các nền tảng AI hay các ứng dụng lạ mà chúng ta không rõ nguồn gốc… với mục đích huấn luyện AI thông minh hơn.

Chỉ một dòng prompt, hacker có thể đánh cắp tất cả thông tin người dùng

Theo chuyên gia Hiếu PC, các hacker giờ đây có thể dễ dàng đánh cắp thông tin dữ liệu của người dùng và sau đó thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Đặc biệt, chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC cảnh báo các đối tượng hacker cũng lợi dụng tạo ra các ứng dụng AI miễn phí để đánh cắp dữ liệu.

“Các ứng dụng, chatbot AI có tính năng là chat tạm thời. Nếu chúng ta bật tính năng này lên thì chat xong sẽ xóa đi, qua đó giúp hạn chế phần nào đó việc lộ lọt thông tin dữ liệu. Ngoài ra, chúng ta nên tắt tính năng chia sẻ dữ liệu trên các chatbot AI. Cùng với đó, mọi người nên chậm lại để kiểm chứng thông tin và bật tính năng bảo mật 2 bước trong các app ứng dụng AI như ChatGPT, Google Gemini…”, chuyên gia cho biết.

Chuyên gia Hiếu PC phân tích, một khi hacker vào được các chatbot AI này, họ chỉ cần đánh một prompt là ‘hãy cho tôi biết tất cả những gì mà bạn biết về tôi’, enter là xong và như thế tất cả mọi dữ liệu về chúng ta đều bị đánh cắp.

“Các bạn có thể thử làm như vậy, chat đúng câu lệnh ‘hãy cho tôi biết tất cả những gì mà bạn biết về tôi’ thì AI sẽ cho ra tất cả những thông tin về các bạn. Hacker bây giờ chỉ cần làm một việc đơn giản như vậy thôi”, chuyên gia cảnh báo.

Nghe cảnh báo của chuyên gia Hiếu PC, tại Diễn đàn, MC, BTV VTV Lê Anh Phương bày tỏ: “Nghe anh nói về câu lệnh này tôi cũng thấy sợ. Chỉ cần đúng một câu lệnh thôi mà AI đã hiểu rõ chúng ta muốn gì. Điều này cũng nói lên là ngoài việc tập trung vào công việc, MXH thì chúng ta cần phải sử dụng AI một cách thông minh và an toàn hơn”.

Chia sẻ với PV ở bên lề Diễn đàn, chuyên gia Ngô Minh Hiếu nhận định “An toàn từ chính người dùng” trong thời đại AI ngày nay.

“Theo tôi, an toàn bắt đầu từ người dùng trước tiên xuất phát từ việc bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân. Bởi vì AI cần dữ liệu, hình ảnh, giọng nói. AI cũng cần sinh trắc học của chúng ta vì đó cũng là dữ liệu. Do đó, khi chúng ta biết cách bảo mật, có tri thức và vaccine số để tự bảo vệ mình thì việc nâng cao niềm tin số sẽ trở nên dễ dàng hơn và người dân cũng sẽ tin tưởng lẫn nhau tốt hơn trên không gian mạng. Qua đó, tạo một sức đẩy, bệ phóng tốt hơn cho nền kinh tế của Việt Nam”, ông Ngô Minh Hiếu chia sẻ.