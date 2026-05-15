Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 260 triệu đồng của một khách hàng tại LPBank

Ngày 8/5/2026, Công an phường Lê Chân phối hợp cùng Ngân hàng LPBank chi nhánh Lê Chân kịp thời ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền 260 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, cùng ngày, Công an phường Lê Chân tiếp nhận tin báo từ Ngân hàng LPBank chi nhánh Lê Chân về trường hợp bà V.T.X. (SN 1965, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) đang thực hiện giao dịch chuyển tiền cho một người lạ theo yêu cầu nhận được qua Facebook.

Nhận thấy giao dịch có nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động liên hệ Công an phường để phối hợp xác minh, hỗ trợ ngăn chặn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lê Chân đã cử tổ công tác gồm cảnh sát khu vực và lực lượng phòng chống tội phạm nhanh chóng có mặt tại ngân hàng để làm rõ vụ việc, đồng thời trực tiếp trao đổi với bà X.

Qua quá trình giải thích, tuyên truyền, bà X. nhận ra mình đang rơi vào bẫy của các đối tượng giả danh người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua điện thoại và mạng xã hội. Nhờ được ngăn chặn kịp thời, bà đã tránh bị mất số tiền 260 triệu đồng.

Sau vụ việc, bà V.T.X. đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Lê Chân và Ngân hàng LPBank chi nhánh Lê Chân, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự cảnh giác và hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng công an cùng cán bộ ngân hàng.

Qua vụ việc trên, Công an phường Lê Chân khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh người thân, đặc biệt là các trường hợp yêu cầu chuyển tiền gấp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ trực tiếp với người thân để xác minh hoặc báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an thành phố Hải Phòng﻿