Người mua, bán ngoại tệ sẽ bị phạt tới 100 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tiền trong trường hợp sau

Ảnh minh họa

Từ ngày 9/2/2026, Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực, quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi mua bán ngoại tệ không đúng quy định.

Theo quy định, việc đổi tiền nước ngoài chỉ hợp pháp khi thực hiện tại các ngân hàng thương mại được cấp phép hoặc các đại lý thu đổi ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước cho phép hoạt động. Mọi giao dịch diễn ra tại “chợ đen”, tiệm vàng không có giấy phép hoặc mua bán trực tiếp giữa cá nhân với nhau đều bị xem là vi phạm pháp luật về quản lý ngoại hối.

Cụ thể, trường hợp cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hoặc giao dịch tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác tương đương), hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trái quy định dưới ngưỡng này sẽ bị phạt cảnh cáo.

Nếu giá trị giao dịch từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD, người vi phạm có thể bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với trường hợp tái phạm nhiều lần dù giá trị giao dịch dưới 1.000 USD.

Đối với giao dịch từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD, mức xử phạt tăng lên từ 20 - 30 triệu đồng. Đây cũng là mức áp dụng với hành vi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định trong cùng giá trị.

Trường hợp nghiêm trọng hơn, khi giá trị mua bán ngoại tệ trái phép từ 100.000 USD trở lên, cá nhân vi phạm có thể bị phạt từ 80 - 100 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ với giá trị tương đương cũng bị xử phạt ở mức này.

Đáng chú ý, ngoài hình thức phạt tiền, nhiều trường hợp còn bị tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm. Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, ngoại tệ hoặc tiền Việt liên quan đến giao dịch sẽ bị tịch thu nếu cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hoặc giao dịch tại nơi không được cấp phép với giá trị từ 1.000 USD trở lên.