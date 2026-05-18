Người mua, bán ngoại tệ sẽ bị phạt tới 100 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tiền trong trường hợp sau
Người mua bán ngoại tệ không đúng quy định có thể bị phạt tới 100 triệu đồng và bị tịch thu toàn bộ số tiền liên quan.
- 18-05-2026Người dùng có thể đối mặt rủi ro pháp lý nghiêm trọng nếu rút tiền, nhận chuyển khoản từ các giao dịch sau
- 18-05-2026Phía sau bục giảng dạy làm giàu: Sự im lặng của những báo cáo tài chính
- 18-05-2026Tài khoản Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV... bị chặn giao dịch nếu không đáp ứng điều kiện sau
Từ ngày 9/2/2026, Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực, quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi mua bán ngoại tệ không đúng quy định.
Theo quy định, việc đổi tiền nước ngoài chỉ hợp pháp khi thực hiện tại các ngân hàng thương mại được cấp phép hoặc các đại lý thu đổi ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước cho phép hoạt động. Mọi giao dịch diễn ra tại “chợ đen”, tiệm vàng không có giấy phép hoặc mua bán trực tiếp giữa cá nhân với nhau đều bị xem là vi phạm pháp luật về quản lý ngoại hối.
Cụ thể, trường hợp cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hoặc giao dịch tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác tương đương), hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trái quy định dưới ngưỡng này sẽ bị phạt cảnh cáo.
Nếu giá trị giao dịch từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD, người vi phạm có thể bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với trường hợp tái phạm nhiều lần dù giá trị giao dịch dưới 1.000 USD.
Đối với giao dịch từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD, mức xử phạt tăng lên từ 20 - 30 triệu đồng. Đây cũng là mức áp dụng với hành vi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định trong cùng giá trị.
Trường hợp nghiêm trọng hơn, khi giá trị mua bán ngoại tệ trái phép từ 100.000 USD trở lên, cá nhân vi phạm có thể bị phạt từ 80 - 100 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ với giá trị tương đương cũng bị xử phạt ở mức này.
Đáng chú ý, ngoài hình thức phạt tiền, nhiều trường hợp còn bị tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm. Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, ngoại tệ hoặc tiền Việt liên quan đến giao dịch sẽ bị tịch thu nếu cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hoặc giao dịch tại nơi không được cấp phép với giá trị từ 1.000 USD trở lên.
Tương tự, hành vi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trái quy định có giá trị từ 10.000 USD trở lên cũng có thể bị tịch thu toàn bộ số tiền liên quan.
Thực tế, nhiều người vẫn có thói quen đổi ngoại tệ tại tiệm vàng, giao dịch qua mạng xã hội hoặc thỏa thuận mua bán trực tiếp do thủ tục nhanh, tỷ giá hấp dẫn. Tuy nhiên, đây là các hình thức tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn, bởi người tham gia không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có nguy cơ mất toàn bộ số tiền giao dịch.
Để tránh rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang”, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên mua bán ngoại tệ tại ngân hàng hoặc các điểm thu đổi được cấp phép, đồng thời yêu cầu hóa đơn, chứng từ sau giao dịch để đảm bảo quyền lợi khi cần đối chiếu hoặc xác minh.
Nhịp sống Thị trường