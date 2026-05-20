Chủ tài khoản Vietcombank, MB, BIDV, Agribank lưu ý: Trường hợp bị thu phí tự động từ 10.000 đồng/tháng

Khoảng thời gian gần đây, nhiều ngân hàng thông báo thu phí/thay đổi biểu phí SMS Banking - dịch vụ nhận thông báo biến động số dư qua tin nhắn điện thoại.

Các ngân hàng cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc chi phí gửi tin nhắn do nhà mạng viễn thông cung cấp liên tục leo thang trong thời gian qua. Đồng thời, hình thức SMS Banking truyền thống cũng dần bộc lộ nhiều hạn chế so với việc nhận thông báo qua ứng dụng ngân hàng số.

Theo đó, tin nhắn SMS có thể làm lộ thông tin giao dịch nếu người dùng làm mất điện thoại hoặc bị người khác đọc được nội dung tin nhắn. Ngoài ra, việc gửi tin nhắn đôi khi xảy ra tình trạng chậm trễ, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc khi hệ thống viễn thông quá tải.

Trong khi đó, thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng hiện được phần lớn nhà băng cung cấp miễn phí. Hình thức này cho phép khách hàng nhận thông báo gần như ngay lập tức, lưu trữ lịch sử giao dịch trong thời gian dài, không bị giới hạn nội dung và tăng cường bảo mật vì chỉ chủ tài khoản mới có thể đăng nhập để kiểm tra thông tin.

Chính vì vậy, nhiều ngân hàng hiện khuyến khích khách hàng chuyển sang nhận thông báo qua app mobile banking, OTT hoặc Zalo thay cho SMS truyền thống.

Dù vậy, do vẫn còn nhiều người dùng có nhu cầu sử dụng SMS Banking, nên các ngân hàng vẫn duy trì dịch vụ này nhưng áp dụng biểu phí dựa trên số lượng tin nhắn phát sinh thực tế.

1. Agribank

Tại Agribank, khách hàng phát sinh dưới 15 tin nhắn mỗi tháng sẽ phải trả mức phí 10.000 đồng/tháng/số điện thoại (chưa bao gồm VAT). Kể từ tin nhắn thứ 15 trở đi, ngân hàng áp dụng mức thu 800 đồng cho mỗi SMS phát sinh. Đồng thời, Agribank cũng ngừng gửi thông báo biến động số dư đối với các giao dịch dưới 20.000 đồng.

2. BIDV

Đối với khách hàng phổ thông tại BIDV, nếu số lượng tin nhắn phát sinh dưới 15 SMS/tháng, mức phí áp dụng là 10.000 đồng/thuê bao/tháng đối với tài khoản VND. Với tài khoản USD, khách hàng phải trả 1 USD/thuê bao/tháng, còn các loại ngoại tệ khác sẽ được quy đổi theo tỷ giá tương ứng.

Trong trường hợp phát sinh từ 15 tin nhắn trở lên mỗi tháng, BIDV thu 700 đồng/SMS đối với tài khoản VND và 0,03 USD/SMS đối với tài khoản USD. Các loại ngoại tệ khác cũng được tính theo tỷ giá hiện hành.

3. VietinBank

Tại VietinBank, khách hàng phát sinh dưới 15 tin nhắn/tháng sẽ chịu phí duy trì dịch vụ ở mức 10.000 đồng/tháng. Nếu số lượng tin nhắn vượt ngưỡng này, ngân hàng sẽ tính phí theo thực tế phát sinh với mức khoảng 800 đồng cho mỗi SMS.

4. Vietcombank

Tại Vietcombank, khách hàng được miễn phí đăng ký dịch vụ SMS Banking. Tuy nhiên, phí duy trì sẽ được tính theo số lượng tin nhắn phát sinh hàng tháng. Cụ thể, nếu phát sinh dưới 20 tin nhắn/tháng, khách hàng sẽ bị thu 10.000 đồng/số điện thoại/tháng. Từ 20 tin nhắn trở lên, mức phí được tính theo công thức: số lượng tin nhắn trong tháng x 700 đồng/SMS.

5. MB

MB đang triển khai hai gói SMS Banking dành cho khách hàng cá nhân. Trong đó, gói cơ bản có phí 25.000 đồng/tháng/tài khoản/số điện thoại và chỉ áp dụng với các giao dịch từ 500.000 đồng trở lên. Gói nâng cao có mức phí 60.000 đồng/tháng/tài khoản/số điện thoại, đồng thời gửi thông báo cho toàn bộ giao dịch phát sinh. Riêng nhóm khách hàng Private được miễn phí dịch vụ này.

Thông thường, phí SMS Banking sẽ được các ngân hàng tự động trừ trực tiếp từ tài khoản thanh toán của khách hàng theo từng tháng. BIDV cho biết dịch vụ có thể bị tạm dừng nếu khách hàng không thanh toán phí liên tiếp trong 3 tháng. Vì vậy, người dùng cần duy trì đủ số dư trong tài khoản để tránh bị gián đoạn dịch vụ.

Trong trường hợp không còn nhu cầu sử dụng SMS Banking hoặc đã chuyển sang nhận thông báo qua ứng dụng ngân hàng, khách hàng nên chủ động hủy dịch vụ để tránh bị tự động khấu trừ phí hàng tháng.