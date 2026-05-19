Tài khoản giám đốc phát sinh giao dịch 25,596 triệu đồng, công an mời người phụ nữ SN 1974 lên làm việc

Theo Nam An | 19-05-2026 - 14:50 PM | Smart Money

Người phụ nữ sinh năm 1974 ở Hà Nội được công an hỗ trợ nhận lại hơn 25,5 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một giám đốc công ty tại Hải Phòng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, mới đây Tổ Cảnh sát khu vực phường Tân Hưng đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm hơn 25 triệu đồng.

Theo đó, ngày 08/5, tài khoản của anh Phạm Bá Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH TM và DV MT EXPRESS, tại Khu đô thị Ecorives, phường Tân Hưng, bất ngờ nhận được số tiền 25.596.000 đồng từ tài khoản mang tên Bùi Thị Ngà với nội dung “Nộp tiền”.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm

Nhận thấy đây có thể là trường hợp công dân chuyển khoản nhầm, anh Phạm Bá Mạnh đã chủ động liên hệ Trung tá Đào Văn Cường - Cảnh sát khu vực tổ dân phố 15, Công an phường Tân Hưng để đề nghị hỗ trợ xác minh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đồng chí Đào Văn Cường đã báo cáo chỉ huy đơn vị và nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh. Qua đó xác định người chuyển nhầm là chị Bùi Thị Ngà, sinh năm 1974, đăng ký thường trú tại phường Láng Thượng, thành phố Hà Nội.

Trung tá Đào Văn Cường đã liên hệ làm việc với chị Ngà và xác định đúng chị là người đã chuyển khoản nhầm số tiền trên. Sau đó, đồng chí hướng dẫn anh Phạm Bá Mạnh thực hiện chuyển trả đầy đủ số tiền 25.596.000 đồng cho chị Bùi Thị Ngà.

Sau khi nhận lại được tài sản, chị Bùi Thị Ngà đã viết thư cảm ơn gửi tới anh Phạm Bá Mạnh và đồng chí Đào Văn Cường vì tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ giúp chị nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

Người mua, bán ngoại tệ sẽ bị phạt tới 100 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tiền trong trường hợp sau

Người "ôm vàng" lỗ nặng vì cứ thấy vàng giảm là "bắt đáy"

Phát hiện 5 trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản, ngân hàng cảnh báo

14:45 , 19/05/2026
Có thể xóa lịch sử nợ xấu trên CIC để tiếp tục vay ngân hàng hay không?

14:09 , 19/05/2026
Người dùng BIDV, Agribank, Vietcombank, MB,... chú ý: Tài khoản sẽ tự động trừ 10.000 - 25.000 đồng/tháng trong trường hợp sau

11:03 , 19/05/2026
Áp lực khi mua vàng

09:09 , 19/05/2026

