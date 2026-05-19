Ai từng chuyển tiền vào số tài khoản Techcombank mang tên “TRAN THI NGOC HANH”, khẩn trương liên hệ công an ngay

Theo Minh Tuệ | 19-05-2026 - 19:27 PM | Smart Money

Công an đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân từng vay tiền của Trần Thị Ngọc Hạnh và Trần Thị Tuyết Mai để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 19/5, Công an phường Long Thành (TP Đồng Nai) đang điều tra 2 người phụ nữ liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng đen trên địa bàn phường và các địa bàn giáp ranh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Long Thành phát hiện Trần Thị Ngọc Hạnh (SN 1987, ngụ TP Đồng Nai) thực hiện việc cho vay lãi nặng từ thời gian từ đầu năm 2025 đến nay thông qua thông qua hình thức vay lãi đứng. Theo đó, người vay phải trả lãi từ 20% đến 25%/tháng cho tổng số tiền đã vay, tương ứng với lãi suất 240% đến 300%/năm.

Người vay phải đóng tiền lãi hàng ngày cho đến khi trả được hết số tiền gốc đã vay. Hạnh sử dụng số tài khoản 111777393939 ngân hàng Techcombank, tên chủ tài khoản “TRAN THI NGOC HANH” để nhận tiền lãi hàng tháng hoặc nhận tiền trực tiếp từ người vay. Khi cho vay, Hạnh không yêu cầu người vay viết giấy nợ hoặc cầm cố, thế chấp bất kỳ tài sản gì.

Người vay chỉ cần cho “quý bà” xem Căn cước công dân là có thể thực hiện các khoản vay. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay là gần 70 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an tiếp tục điều tra xác minh Trần Thị Tuyết Mai (SN 1966, ngụ TP Đồng Nai). “Quý bà” này thực hiện việc cho vay lãi nặng từ thời gian năm 2024 đến nay thông qua thông qua 2 hình thức.

Nếu vay góp, người vay phải trả số tiền gốc đã vay và tiền lãi trả trong vòng 30 ngày, với lãi suất từ 0,5% đến 0,67%/ngày, tương ứng với lãi suất 183% đến 243%/năm, người vay phải đóng tiền lãi và gốc hàng ngày. Nếu vay lãi đứng thì người vay phải trả lãi 0,67% /ngày, tương ứng với lãi suất 243%/năm, người vay phải đóng tiền lãi hàng ngày cho đến khi trả được hết số tiền gốc đã vay. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay là gần 135 triệu đồng.

Công an đề nghị ai là nạn nhân của 2 “quý bà” trên có thể gửi đơn trình báo đến Công an phường Long Thành hoặc cung cấp thông tin qua số điện thoại (02513.547.546) để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

