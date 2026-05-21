Thông báo mới từ Bảo Tín Mạnh Hải, người mua vàng ở Hà Nội lưu ý

Mới đây, trên Fanpage chính thức, Bảo Tín Mạnh Hải thông báo đóng cửa tạm thời cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trong trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết lý do tạm dừng phục vụ cửa hàng này là để phục vụ công tác sửa chữa và nâng cấp không gian, mang đến trải nghiệm mua sắm tốt hơn trong thời gian tới. Thời gian tạm dừng phục vụ của cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trong trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông như sau:

- Thời gian tạm đóng cửa: Từ ngày 22/5 (Thứ Sáu) đến hết ngày 24/5 (Chủ Nhật).

- Thời gian mở cửa trở lại phục vụ khách hàng: 25/5 (Thứ Hai).

(Ảnh: Fanpage Bảo Tín Mạnh Hải)

Giá vàng hôm nay (21/5) ra sao?

Sáng 21/5, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu tiếp tục điều chỉnh giảm, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về quanh 161,5 - 162,53 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong đó, SJC niêm yết ở mức 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 162,53 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng so với trước đó.

PNJ giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán, xuống còn 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết quanh mức 163 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải lúc gần 12h trưa nay (Ảnh chụp màn hình)

Vàng DOJI và Vàng Phú Quý hiện giao dịch thấp hơn nhóm còn lại, ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng Mi Hồng giữ giá mua vào 160 triệu đồng/lượng và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra lên 162 triệu đồng/lượng.