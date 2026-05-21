Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo mới từ Bảo Tín Mạnh Hải, người mua vàng ở Hà Nội lưu ý

Theo Ngọc Linh | 21-05-2026 - 13:47 PM | Tài chính - ngân hàng

Từ ngày mai - thứ Sáu (22/5) đến Chủ Nhật (24/5), Bảo Tín Mạnh Hải tạm thời đóng cửa 1 cửa hàng ở Hà Nội.

Mới đây, trên Fanpage chính thức, Bảo Tín Mạnh Hải thông báo đóng cửa tạm thời cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trong trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết lý do tạm dừng phục vụ cửa hàng này là để phục vụ công tác sửa chữa và nâng cấp không gian, mang đến trải nghiệm mua sắm tốt hơn trong thời gian tới. Thời gian tạm dừng phục vụ của cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trong trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông như sau:

- Thời gian tạm đóng cửa: Từ ngày 22/5 (Thứ Sáu) đến hết ngày 24/5 (Chủ Nhật).

- Thời gian mở cửa trở lại phục vụ khách hàng: 25/5 (Thứ Hai).

(Ảnh: Fanpage Bảo Tín Mạnh Hải)

Giá vàng hôm nay (21/5) ra sao?

Sáng 21/5, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu tiếp tục điều chỉnh giảm, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về quanh 161,5 - 162,53 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong đó, SJC niêm yết ở mức 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 162,53 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng so với trước đó.

PNJ giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán, xuống còn 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết quanh mức 163 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải lúc gần 12h trưa nay (Ảnh chụp màn hình)

Vàng DOJI và Vàng Phú Quý hiện giao dịch thấp hơn nhóm còn lại, ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng Mi Hồng giữ giá mua vào 160 triệu đồng/lượng và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra lên 162 triệu đồng/lượng.

Theo Ngọc Linh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Căn bệnh âm thầm" của hệ thống ngân hàng đẩy lãi suất tăng cao: "Van xả áp" của Ngân hàng Nhà nước có đủ sức hạ nhiệt?

"Căn bệnh âm thầm" của hệ thống ngân hàng đẩy lãi suất tăng cao: "Van xả áp" của Ngân hàng Nhà nước có đủ sức hạ nhiệt? Nổi bật

Max Card kết hợp cùng RHYDER và Ánh Sáng AZA: Khi chiếc thẻ trở thành tuyên ngôn phong cách sống

Max Card kết hợp cùng RHYDER và Ánh Sáng AZA: Khi chiếc thẻ trở thành tuyên ngôn phong cách sống Nổi bật

Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm thông tin 250 triệu tài khoản ngân hàng, các giao dịch bất thường hoặc nghi trốn thuế có thể rà soát ngay

Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm thông tin 250 triệu tài khoản ngân hàng, các giao dịch bất thường hoặc nghi trốn thuế có thể rà soát ngay

13:30 , 21/05/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Phan Đình Dân SN 1991

Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Phan Đình Dân SN 1991

11:04 , 21/05/2026
Ngân hàng lớn nhất hệ thống chuẩn bị phát hành gần 500 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Ngân hàng lớn nhất hệ thống chuẩn bị phát hành gần 500 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

10:44 , 21/05/2026
Ngăn tận gốc vàng lậu

Ngăn tận gốc vàng lậu

08:13 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên