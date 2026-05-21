Ngân hàng lớn nhất hệ thống chuẩn bị phát hành gần 500 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Quang Hưng | 21-05-2026 - 10:44 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng này dự kiến tăng vốn điều lệ thêm gần 5.000 tỷ đồng thông qua phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 4.982 tỷ đồng.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tương đương 6,84% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Nguồn vốn thực hiện từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo BCTC kiểm toán năm 2025. Thời gian phát hành và hoàn thành dự kiến trong quý II-III/2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ mức 72.801 tỷ đồng lên 77.783 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh, được phân bổ sử dụng vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của BIDV với cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

Hiện, BIDV là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống với hơn 3,388 triệu tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2026, tăng gần 57.400 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,7% so với cuối năm 2025. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 3 triệu tỷ đồng từ giữa năm ngoái và tiếp tục duy trì khoảng cách với phần còn lại của hệ thống.

Kết thúc quý I/2026, BIDV đạt 8.572 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý đầu năm, tăng khoảng 15,7% so với cùng kỳ 2025 nhưng giảm gần 39,4% so với quý IV/2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.879 tỷ đồng, tăng khoảng 17,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm hơn 39% so với quý trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BID đang được giao dịch ở mức giá 44.400 đồng/cp, giảm 17% kể từ đầu năm.

"Căn bệnh âm thầm" của hệ thống ngân hàng đẩy lãi suất tăng cao: "Van xả áp" của Ngân hàng Nhà nước có đủ sức hạ nhiệt?

Quang Hưng

Nhịp sống Thị trường

