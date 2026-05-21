BIC: Chiến lược phát triển dựa trên hiệu quả và chiều sâu

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thu Huyền – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc BIC để hiểu rõ hơn về định hướng này cũng như các bước đi chiến lược của BIC trong giai đoạn 2026–2030.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của BIC đã phê duyệt mức cổ tức 12% cho năm 2025, cao hơn 2% so với kế hoạch trước đó và thuộc nhóm cao trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Xin bà cho biết cơ sở nào để BIC đề xuất mức chi trả này?

Việc BIC đề xuất mức chi trả cổ tức cao hơn so với kế hoạch dựa trên 3 yếu tố cốt lõi, phản ánh nền tảng tài chính vững vàng, định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp cũng như các cam kết với cổ đông.

Thứ nhất, BIC có kết quả kinh doanh tích cực và lợi nhuận tăng trưởng ổn định qua các năm. Trong 05 năm gần nhất, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của BIC tăng trưởng bình quân gần 15%/năm. Năm 2025, mặc dù thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chịu tác động mạnh mẽ của thiên tai và chi phí tái bảo hiểm gia tăng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của BIC vẫn tăng trưởng tích cực, đạt gần 680 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 2 toàn thị trường. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tiếp tục duy trì ở mức cao (17,4%), phản ánh hiệu quả hoạt động bền vững. Đặc biệt, năm qua, BIC cũng tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Thứ hai, BIC luôn duy trì được nền tảng tài chính an toàn với biên khả năng thanh toán luôn cao hơn đáng kể so với yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Dự phòng nghiệp vụ được trích lập đầy đủ và tỷ lệ bồi thường được kiểm soát chặt chẽ. Điều này giúp BIC luôn bảo đảm khả năng thanh toán, chi trả bồi thường và duy trì an toàn vốn sau khi thực hiện chi trả cổ tức hợp lý cho cổ đông.

Thứ ba, trong chiến lược phát triển dài hạn, BIC luôn hướng tới lợi ích hài hoà cho khách hàng, cổ đông, người lao động và xã hội. Trong đó, với cổ đông, BIC cam kết duy trì mức cổ tức ổn định, gắn với hiệu quả kinh doanh thực chất, đồng thời vẫn đảm bảo nguồn lực để đầu tư cho công nghệ, phát triển sản phẩm, mở rộng thì trường… nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, với vai trò là công ty con của BIDV, việc quản trị điều hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC cũng được Ngân hàng mẹ quan tâm, định hướng, chỉ đạo. Trong đó, việc không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng lợi nhuận và đảm bảo lợi ích cho cổ đông luôn là ưu tiên hàng đầu. Những định hướng này sẽ tiếp tục được BIC cụ thể hóa trong Đề án Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2026–2030, với trọng tâm là tăng trưởng bền vững, hiệu quả và an toàn.

Quý I/2026, Top 10 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ghi nhận nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng doanh thu rất cao, trong đó có doanh nghiệp tăng hơn 80% so với cùng kỳ. BIC có dự kiến "gia nhập đường đua" không, thưa bà?

Trong suốt quá trình hoạt động, đặc biệt sau khi thực hiện cổ phần hoá thành công năm 2010, BIC không lựa chọn chạy theo cuộc đua tăng trưởng "nóng" bằng mọi giá, mà kiên định với định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro. Với BIC, những giá trị thực chất cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng - xã hội mới là "đích đến" cuối cùng cho mọi chiến lược phát triển.

BIC kiên định với định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tăng trưởng nhanh là tín hiệu tích cực, nhưng nếu không đi kèm với quản trị rủi ro phù hợp thì có thể tạo ra những áp lực lớn lên tỷ lệ bồi thường và biên lợi nhuận trong các năm tiếp theo. Vì vậy, BIC ưu tiên tăng trưởng có chọn lọc, tập trung vào những phân khúc và sản phẩm mang lại hiệu quả cao để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Đây cũng là định hướng đã được hai cổ đông lớn là BIDV và Fairfax thống nhất, nhấn mạnh nguyên tắc phát triển an toàn - hiệu quả - dài hạn.

Điều đó không có nghĩa BIC "đứng ngoài cuộc chơi". Ngược lại, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực để không bị tụt hậu so với thị trường, nhưng tăng trưởng phải đi cùng chất lượng. BIC sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong hệ sinh thái kinh doanh của BIDV, đồng thời đẩy mạnh khai thác các dịch vụ ngoài ngân hàng. BIC cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng các kênh phân phối trên môi trường mạng, phát triển mở rộng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng trực tuyến và tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, Big Data… nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, quản trị rủi ro và trải nghiệm khách hàng. Những chiến lược trọng tâm này sẽ giúp BIC duy trì tốc độ tăng trưởng phù hợp, đồng thời đảm bảo hiệu quả, chất lượng hoạt động trong dài hạn và mang lại giá trị bền vững cho các cổ đông.

BIC nhấn mạnh định hướng tăng trưởng bền vững, hiệu quả và có kiểm soát. Vậy trong giai đoạn tới, BIC sẽ triển khai những chiến lược gì để hiện thực hóa định hướng này, thưa bà?

BIC xác định 5 chiến lược trọng tâm nhằm tạo dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thứ nhất, đổi mới tư duy kinh doanh, lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của BIC, không chỉ hợp tác bảo vệ hôm nay mà còn đồng hành bền vững cho ngày mai. Đây cũng chính là thông điệp mà BIC muốn truyền tải khi triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu sau 20 năm phát triển.

Thứ hai, tiếp tục duy trì và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiệu quả, an toàn và bền vững; kiên định với giá trị kinh doanh dài hạn, chú trọng phát triển chiều sâu thay vì những bước tăng trưởng ngắn hạn hay lợi ích trước mắt.

Thứ ba, nâng cao và đổi mới năng lực cốt lõi, lấy quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật làm nền tảng; lấy dữ liệu và công nghệ làm lợi thế cạnh tranh, chủ động trước những thay đổi của xã hội.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có tư duy hiện đại, kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp.

Thứ năm, tái định vị vai trò của BIC trong hệ sinh thái BIDV: không chỉ là công ty con, mà trở thành đối tác quản trị rủi ro chiến lược, cùng BIDV kiến tạo hệ sinh thái tài chính an toàn, toàn diện và bền vững.

Định hướng hiệu quả của BIC được sự thống nhất, đồng hành của Ngân hàng mẹ BIDV và cổ đông lớn FairFax

Trong tầm nhìn đến năm 2030, BIC tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng doanh thu đi đôi với đảm bảo hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro chặt chẽ và phát triển bền vững, hướng tới duy trì vị thế là 1 trong 3 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường. Định hướng này nhận được sự thống nhất, đồng hành và cam kết hỗ trợ dài hạn từ Ngân hàng mẹ BIDV và cổ đông lớn Fairfax, tạo nền tảng vững chắc để BIC hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Vâng, xin chân thành cảm ơn bà!