Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 8.000.000 đồng từ ngân hàng MBBank của Ngụy Thanh Hiệu SN 1982

Theo Nam An | 21-05-2026 - 14:22 PM | Tài chính - ngân hàng

Người đàn ông ở Phú Thọ bất ngờ nhận 8 triệu đồng từ tài khoản lạ, trình báo công an và hỗ trợ trả lại cho người phụ nữ chuyển khoản nhầm ở Hà Nội.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 18/5, Công an xã Bằng Luân tiếp nhận trình báo của ông Ngụy Thanh Hiệu, sinh năm 1982, trú tại khu 3 Bằng Doãn, xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ về việc tài khoản ngân hàng MBBank của ông bất ngờ nhận được số tiền 8.000.000 đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến vào ngày 13/5.

Do không biết người chuyển tiền là ai, đồng thời lo ngại có thể liên quan đến hành vi lừa đảo, ông Hiệu đã chủ động đến Công an xã trình báo để được hỗ trợ xác minh, làm rõ.

Anh Hiệu đã trình báo công an xã Bằng Luân sau khi tài khoản ngân hàng nhận được 8 triệu đồng từ người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bằng Luân đã nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc. Qua xác minh xác định, số tiền 8.000.000 đồng trên là do chị Trương Thị Xuân, sinh năm 1988, trú tại khu giãn dân Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội chuyển khoản nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng. Sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị Xuân đã nhiều lần tìm cách liên hệ với người nhận tiền để xin hỗ trợ chuyển lại nhưng không liên lạc được.

Sau khi làm rõ nội dung vụ việc, Công an xã Bằng Luân đã hướng dẫn ông Ngụy Thanh Hiệu thực hiện chuyển trả lại toàn bộ số tiền 8.000.000 đồng cho chị Trương Thị Xuân theo đúng quy định.

Nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị Trương Thị Xuân bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an xã Bằng Luân cùng ông Ngụy Thanh Hiệu vì đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng giải quyết vụ việc và giúp chị nhận lại tài sản.

Thông qua vụ việc trên, Công an xã Bằng Luân khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận được tiền chuyển khoản từ người lạ; tuyệt đối không sử dụng số tiền không rõ nguồn gốc hoặc do người khác chuyển nhầm vào mục đích cá nhân để tránh vi phạm quy định của pháp luật, đặc biệt là hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Khi phát hiện sự việc tương tự, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

