Một ngân hàng đặt mục tiêu lãi 86.000 tỷ đồng, lọt TOP 100 Châu Á vào năm 2030

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố các chiến lược hợp phần giai đoạn 2026-2030, với tầm nhìn trở thành Tập đoàn Tài chính - Ngân hàng LỚN – MẠNH – XANH hàng đầu khu vực Đông Nam Á, phấn đấu thuộc TOP 100 Ngân hàng mạnh nhất Châu Á vào năm 2030, thuộc TOP 50 vào năm 2045.

Về các chỉ tiêu tài chính, BIDV đặt kế hoạch cải thiện hiệu quả sinh lời theo từng năm trong giai đoạn tới. Cụ thể, tỷ lệ CASA dự kiến tăng dần để đạt mức 25%-30% vào năm 2030; biên lãi ròng (NIM) cải thiện lên khoảng 2,5%-2,7%; tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tiếp tục được nâng cao qua từng năm. Đáng chú ý, chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) được đặt mục tiêu giảm xuống dưới 30% vào năm 2030.

Đối với lợi nhuận, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cải thiện hằng năm, hướng tới mốc đạt khoảng 86.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Về an toàn vốn, ngân hàng đặt mục tiêu hệ số an toàn vốn (CAR) đạt khoảng 10,7% vào năm 2030, đồng thời duy trì các chỉ tiêu thanh khoản như LDR, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, LCR và NSFR theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. BIDV cũng hướng tới cải thiện chất lượng tài sản khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Nguồn: BIDV

Ngoài các mục tiêu tài chính và lợi nhuận, BIDV cũng đặt ra các mục tiêu định vị khá tham vọng tại thị trường trong nước và khu vực trong chiến lược phát triển giai đoạn mới. Cụ thể, huy động vốn bán lẻ dự kiến tăng bình quân khoảng 16,5% mỗi năm, dư nợ bán lẻ tăng khoảng 17%/năm; trong khi dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng bình quân khoảng 13,7% mỗi năm giai đoạn 2026-2030. Các chỉ tiêu này được kỳ vọng tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn.

Ở lĩnh vực công nghệ, BIDV đặt mục tiêu xây dựng ngân hàng có năng lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam, đồng thời hướng tới vị thế ngân hàng hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2045. Song song đó, chiến lược dữ liệu và AI xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong khai thác và phát huy dữ liệu, ứng dụng AI và đổi mới sáng tạo.