Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng đặt mục tiêu lãi 86.000 tỷ đồng, lọt TOP 100 Châu Á vào năm 2030

Quang Hưng | 21-05-2026 - 15:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng này đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn Tài chính - Ngân hàng LỚN – MẠNH – XANH hàng đầu Đông Nam Á, hướng tới TOP 100 ngân hàng mạnh nhất châu Á vào năm 2030

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố các chiến lược hợp phần giai đoạn 2026-2030, với tầm nhìn trở thành Tập đoàn Tài chính - Ngân hàng LỚN – MẠNH – XANH hàng đầu khu vực Đông Nam Á, phấn đấu thuộc TOP 100 Ngân hàng mạnh nhất Châu Á vào năm 2030, thuộc TOP 50 vào năm 2045.

Về các chỉ tiêu tài chính, BIDV đặt kế hoạch cải thiện hiệu quả sinh lời theo từng năm trong giai đoạn tới. Cụ thể, tỷ lệ CASA dự kiến tăng dần để đạt mức 25%-30% vào năm 2030; biên lãi ròng (NIM) cải thiện lên khoảng 2,5%-2,7%; tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tiếp tục được nâng cao qua từng năm. Đáng chú ý, chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) được đặt mục tiêu giảm xuống dưới 30% vào năm 2030.

Đối với lợi nhuận, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cải thiện hằng năm, hướng tới mốc đạt khoảng 86.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Về an toàn vốn, ngân hàng đặt mục tiêu hệ số an toàn vốn (CAR) đạt khoảng 10,7% vào năm 2030, đồng thời duy trì các chỉ tiêu thanh khoản như LDR, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, LCR và NSFR theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. BIDV cũng hướng tới cải thiện chất lượng tài sản khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Nguồn: BIDV

Ngoài các mục tiêu tài chính và lợi nhuận, BIDV cũng đặt ra các mục tiêu định vị khá tham vọng tại thị trường trong nước và khu vực trong chiến lược phát triển giai đoạn mới. Cụ thể, huy động vốn bán lẻ dự kiến tăng bình quân khoảng 16,5% mỗi năm, dư nợ bán lẻ tăng khoảng 17%/năm; trong khi dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng bình quân khoảng 13,7% mỗi năm giai đoạn 2026-2030. Các chỉ tiêu này được kỳ vọng tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn.

Ở lĩnh vực công nghệ, BIDV đặt mục tiêu xây dựng ngân hàng có năng lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam, đồng thời hướng tới vị thế ngân hàng hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2045. Song song đó, chiến lược dữ liệu và AI xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong khai thác và phát huy dữ liệu, ứng dụng AI và đổi mới sáng tạo.

"Căn bệnh âm thầm" của hệ thống ngân hàng đẩy lãi suất tăng cao: "Van xả áp" của Ngân hàng Nhà nước có đủ sức hạ nhiệt?

Quang Hưng

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm thông tin 250 triệu tài khoản ngân hàng, các giao dịch bất thường hoặc nghi trốn thuế có thể rà soát ngay

Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm thông tin 250 triệu tài khoản ngân hàng, các giao dịch bất thường hoặc nghi trốn thuế có thể rà soát ngay Nổi bật

"Căn bệnh âm thầm" của hệ thống ngân hàng đẩy lãi suất tăng cao: "Van xả áp" của Ngân hàng Nhà nước có đủ sức hạ nhiệt?

"Căn bệnh âm thầm" của hệ thống ngân hàng đẩy lãi suất tăng cao: "Van xả áp" của Ngân hàng Nhà nước có đủ sức hạ nhiệt? Nổi bật

OCB bổ nhiệm ông Chris Shayan làm Phó Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Chris Shayan làm Phó Tổng Giám đốc

15:20 , 21/05/2026
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 8.000.000 đồng từ ngân hàng MBBank của Ngụy Thanh Hiệu SN 1982

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 8.000.000 đồng từ ngân hàng MBBank của Ngụy Thanh Hiệu SN 1982

14:22 , 21/05/2026
Thông báo mới từ Bảo Tín Mạnh Hải, người mua vàng ở Hà Nội lưu ý

Thông báo mới từ Bảo Tín Mạnh Hải, người mua vàng ở Hà Nội lưu ý

13:47 , 21/05/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Phan Đình Dân SN 1991

Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Phan Đình Dân SN 1991

11:04 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên