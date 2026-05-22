Đặt mục tiêu giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt 27 lần GDP trong năm 2026

Theo Kế hoạch, ngành Ngân hàng xác định phương châm hành động năm 2026 là: “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, làm định hướng xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; xác định năm 2026 là năm chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, giám sát, đo lường và đánh giá kết quả đầu ra, tập trung tạo chuyển biến thực chất trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, gắn với nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, cải cách hành chính, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng.

Kế hoạch hành động năm 2026 của Ban Chỉ đạo ngành Ngân hàng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, dữ liệu và Đề án 06

Kế hoạch cũng yêu cầu tổ chức thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngành Ngân hàng được giao tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Kế hoạch hành động năm 2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Theo NHNN, các nhiệm vụ triển khai phải bảo đảm tính kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW thời gian qua; tập trung tạo đột phá trong các ngành, lĩnh vực có tác động lan tỏa lớn; bảo đảm tính khả thi, thiết thực, tránh hình thức; các kết quả phải định lượng được, được theo dõi, giám sát minh bạch trên môi trường số.

Đáng chú ý, Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu “06 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền để các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tổ chức triển khai, hiện thực hóa mục tiêu đưa ngành Ngân hàng phát triển nhanh, bền vững, an toàn trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, Kế hoạch yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, dữ liệu, Đề án 06 và cải cách hành chính trong toàn ngành Ngân hàng; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và công ty thông tin tín dụng trong quá trình triển khai.

NHNN cũng đặt mục tiêu tái cấu trúc, xây dựng hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt, ưu tiên áp dụng công nghệ điện toán đám mây, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tiềm lực sáng tạo của cán bộ ngành Ngân hàng, thúc đẩy hội nhập quốc tế về khoa học – công nghệ, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Kế hoạch, NHNN đặt ra hàng loạt chỉ tiêu cụ thể về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026 của ngành Ngân hàng. Theo đó, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt được phấn đấu đạt mức 27 lần GDP; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 87% trở lên. NHNN cũng đặt mục tiêu 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ; 100% văn bản, hồ sơ công việc được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử. Đồng thời, tối thiểu 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch.

Ngoài ra, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được đặt mục tiêu từ 95% trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản…

Ở Phụ lục II, NHNN giao nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị trong ngành, tập trung vào thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện. Trong đó, đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa quy trình (RPA) trong hoạt động nghiệp vụ, quản trị điều hành và xử lý phản hồi của người dân, doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của NHNN giai đoạn 2026-2030. NHNN cũng yêu cầu tiếp tục phát triển, hoàn thiện, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hiện đại hóa hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử theo chiến lược phát triển các hệ thống thanh toán Việt Nam đến năm 2030; đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực số, bảo đảm an ninh mạng và an ninh dữ liệu trong toàn ngành…