Vụ trưởng Vụ thanh toán: Bài toán nhân lực chuyển đổi số hiện là vấn đề “rất nóng”, không chỉ với các ngân hàng thương mại mà cả với NHNN

Chia sẻ bên lề Hội thi "Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026" tổ chức ngày 22/5/2026, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước - cho biết, quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng thời gian qua đã đem lại hiệu quả hết sức tích cực thông qua các con số biết nói.

Tốc độ thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 38% so với cuối năm 2025. Trong đó, giao dịch trên internet tăng 66%, giao dịch trên kênh di động tăng 33%. Đặc biệt, thanh toán qua mã QR tăng trên 50%. Hạ tầng thanh toán số hiện nay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thanh toán của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng đã thực hiện thanh toán song phương với một số quốc gia. Từ đầu năm 2026 đến nay, Việt Nam đã triển khai kết nối thanh toán QR với Trung Quốc và Hàn Quốc. Dự kiến từ nay đến cuối năm, hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng sang Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ.

Lãnh đạo Vụ Thanh toán cho rằng, trong chuyển đổi số, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người trong việc vận hành, sử dụng công nghệ đó để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Ông cho biết bài toán nhân lực chuyển đổi số hiện là vấn đề “rất nóng”, không chỉ với các ngân hàng thương mại mà cả với Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo ông, Chính phủ đã có nhiều chính sách thu hút nhân lực công nghệ, đồng thời kỳ vọng các trường đại học sẽ đào tạo nguồn nhân lực phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của thị trường để tháo gỡ điểm nghẽn này trong thời gian tới.

Ngoài nhân lực, “văn hóa số” cũng là thách thức không dễ thay đổi trong thời gian ngắn. Theo ông Tuấn, hiện nay nhiều đơn vị vẫn mới dừng ở mức số hóa quy trình, trong khi bản chất của chuyển đổi số phải là tái cấu trúc toàn bộ hệ thống vận hành nhằm cung cấp dịch vụ với chi phí hợp lý hơn.

Liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn trong thanh toán, ông Tuấn thừa nhận sự phát triển mạnh của dịch vụ số cũng kéo theo nguy cơ gia tăng lừa đảo và gian lận tài chính. NHNN cũng đã thấy và chủ động đưa ra các chính sách, các quy định, văn bản quy phạm pháp luật để giúp cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các trung gian thanh toán có được nền tảng pháp lý để triển khai các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn.

"Trong thời gian qua, Thông tư 50 và Thông tư 77 được coi là kim chỉ nam, yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an ninh, bảo mật”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Song song đó, các quy định về mở tài khoản, mở thẻ, mở ví điện tử cũng được siết chặt hơn, đặc biệt là yêu cầu tăng cường đối chiếu sinh trắc học thông qua CCCD gắn chip hoặc VNeID để đảm bảo định danh chính xác người dùng.

NHNN gần đây cũng triển khai Thông tư 25 sửa đổi Thông tư 17 và Thông tư 41 sửa đổi Thông tư 40, bổ sung yêu cầu đối chiếu sinh trắc học đối với khách hàng tổ chức. Đồng thời, Thông tư 50 và Thông tư 77 sửa đổi Thông tư 50 cũng đưa ra quy định hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ phải thực hiện đối chiếu sinh trắc học nhằm hạn chế nguy cơ lừa đảo, gian lận từ việc sử dụng điện thoại cá nhân.

"Với các quy định đã được ban hành, chúng tôi hy vọng các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán sẽ tuân thủ nghiêm túc, chủ động xây dựng cũng như trang bị hệ thống an ninh, an toàn, để luôn luôn lấy đúng phương châm khách hàng là trọng tâm, sự an toàn của khách hàng cũng chính là sự an toàn của ngân hàng", ông Tuấn nói.