Đứng sau SPayLater của Shopee, Ví Trả sau của Momo,…là những ngân hàng nào?

Hình thức thanh toán này cho phép người dùng sở hữu sản phẩm ngay lập tức và chia nhỏ số tiền cần trả theo từng kỳ hạn. Thay vì phải thanh toán 100% giá trị sản phẩm, người mua có thể trả dần trong 3, 6 hoặc 12 tháng với quy trình xét duyệt trực tuyến trong thời gian ngắn.

Điểm khác biệt lớn nhất của BNPL so với hình thức trả góp truyền thống là tính linh hoạt. Người tiêu dùng thể áp dụng hình thức này ngay cả với những đơn hàng giá trị nhỏ chỉ từ vài trăm nghìn đồng như quần áo, mỹ phẩm hay đồ gia dụng. Vì vậy, đây là lựa chọn của rất nhiều người khi mua sắm trên các website bán hàng và sàn thương mại điện tử.

Tại Việt Nam, dẫn đầu thị trường BNPL hiện tại là các công ty cho vay tiêu dùng và ví điện tử. Chẳng hạn, ShopeePay có "SPayLater", Momo có "Ví Trả sau", Zalopay có “Tài khoản trả sau”, FE Credit có FE Paylater,…

Thông thường, các dịch vụ BNPL của các ví điên tử sẽ hợp tác với các ngân hàng, công ty tài chính thông qua hình thức thẻ tín dụng phi vật lý.

Hiện nay, SpayLater đang được cung cấp bởi 2 ngân hàng đối tác là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Khi thực hiện kích hoạt dịch vụ SPayLater, hồ sơ đăng ký sẽ được tự động gửi đến ngân hàng đối tác phù hợp.

Đối với Ví Trả Sau của Momo, 3 đối tác cung cấp dịch vụ là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) và Ngân hàng thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo).

Tài khoản Trả sau Zalopay đang được cung cấp bởi Ngân hàng CIMB Việt Nam và Công ty tài chính LOTTE Finance Việt Nam.

Điểm chung của các dịch vụ này là quy trình đăng ký nhanh gọn, đơn giản, được thực hiện hoàn toàn qua kênh trực tuyến. Chỉ sau 2-5 phút, khách hàng sẽ nhận được kết quả phê duyệt và cấp ngay hạn mức để phục vụ các nhu cầu mua sắm, tiêu dùng. Hạn mức cho mỗi người dùng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào hồ sơ tín dụng của người dùng khi đăng ký, được ngân hàng đánh giá phê duyệt.

Hiện SpayLater cho biết hạn mức tối đa mà người dùng có thể được cấp không vượt quá 50 triệu đồng. Ví Trả Sau của Momo có thể cấp hạn mức trong khoảng 1-20 triệu. Tài khoản Trả sau Zalopay có thể có hạn mức tới 8 triệu đồng.

Phần lớn các dịch vụ Buy Now Pay Later có lãi suất từ 0% cho các khoản vay thời hạn ngắn 1-3 tháng. Bên cạnh đó, tuỳ theo chính sách của từng nhà cung cấp dịch vụ, thanh toán bằng BNPL sẽ phát sinh lãi, phí nếu người dùng trả chậm hoặc vi phạm điều khoản thanh toán. Việc sử dụng Buy Now Pay Later sẽ không dẫn đến nợ xấu nếu khách hàng thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Ngược lại, nếu người dùng dịch vụ BNPL không thanh toán đúng hạn theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ trong thời gian dài hoặc nhiều lần sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lịch sử tín dụng.

Người tiêu dùng nên lựa chọn các nhà cung cấp Buy Now Pay Later uy tín, minh bạch về điều khoản, cơ chế tính phí, lãi suất và có kênh hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi trong quá trình sử dụng, đồng thời hạn chế các rủi ro liên quan đến phí, bảo mật thông tin và quy trình thanh toán.