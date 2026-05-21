Hôm nay, BIDV phát thông báo khẩn đến hàng triệu khách hàng!

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện các email giả mạo thương hiệu BIDV nhằm lừa khách hàng truy cập vào đường link độc hại để đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Theo BIDV, thời gian gần đây, một số khách hàng nhận được email mạo danh ngân hàng với nội dung yêu cầu “xác nhận quyền truy cập”, “xác thực tài khoản” kèm theo nút hoặc đường link dẫn đến website giả mạo. Các đường link này có thể chứa mã độc hoặc được thiết kế để thu thập thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP của khách hàng.

Ngân hàng khẳng định mọi thông tin chính thức chỉ được gửi từ email có địa chỉ thuộc tên miền “bidv.com.vn” và BIDV tuyệt đối không gửi email kèm nút hoặc đường link yêu cầu khách hàng nhấn vào để xác thực tài khoản.

Trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, BIDV khuyến cáo khách hàng không bấm vào các đường link đáng ngờ trong email hoặc tin nhắn lạ; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng nên liên hệ ngay hotline 1900 9247, đến chi nhánh/phòng giao dịch BIDV gần nhất hoặc trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.