Công an phối hợp VietinBank kiểm tra giao dịch chuyển khoản của một khách hàng lớn tuổi

Công an phường Láng (Hà Nội) vừa phối hợp với nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo giả danh cán bộ công an, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 10h05 ngày 19/5/2026, nhân viên Ngân hàng VietinBank phát hiện ông Phạm Văn B. (SN 1941, trú tại phường Láng) có biểu hiện bất thường khi đến thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Qua trao đổi, ngân hàng xác định ông B. đang nhận cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ “điều tra”. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng thông báo cho Công an phường Láng phối hợp xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an có mặt tại ngân hàng để xác minh vụ việc, đồng thời tuyên truyền, giải thích cho ông B. về thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi được cán bộ công an và nhân viên ngân hàng phân tích, ông B. đã nhận ra dấu hiệu bất thường và dừng giao dịch chuyển tiền, tránh bị mất 200 triệu đồng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay thông tin cá nhân.

Người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng lạ qua điện thoại. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an thành phố Hà Nội﻿