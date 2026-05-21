Ngân hàng thông báo: Trường hợp phải làm lại sinh trắc học trước 1/7, nếu không sẽ bị ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa phát đi thông báo về việc nâng cấp cơ chế xác thực trên nền tảng ABBank Business nhằm đáp ứng yêu cầu chống giả mạo sinh trắc học theo chuẩn quốc tế tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN.

Theo thông báo, ngân hàng sẽ triển khai nâng cấp cơ chế xác thực trên ABBank Business từ FIDO lên chuẩn FIDO2 – phiên bản mới được Liên minh FIDO công nhận, đạt chuẩn PAD ISO 30107 Level 2.

Ngân hàng cho biết cơ chế mới sẽ tăng cường bảo mật giao dịch thông qua xác thực đa yếu tố, kết hợp sinh trắc học và mã PIN, giúp giảm nguy cơ lộ lọt thông tin và hạn chế gian lận tài chính.

Đáng chú ý, ABBank lưu ý khách hàng chưa hoàn tất nâng cấp đúng thời hạn sẽ không thể thực hiện giao dịch trên ứng dụng ABBank Business kể từ ngày 1/7/2026.

Để tránh bị gián đoạn giao dịch, khách hàng cần cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng ABBank Business và thực hiện xác thực sinh trắc học lại trên thiết bị đang sử dụng.

ABBank cho biết﻿, đây là nâng cấp bắt buộc theo tiêu chuẩn bảo mật mới của Ngân hàng Nhà nước. Việc cập nhật vô cùng nhanh gọn, giúp giao dịch an toàn hơn và không bị gián đoạn từ 01/07 .



Việc nâng cấp sẽ được triển khai theo từng đợt từ ngày thông báo đến hết ngày 30/6/2026 và thông báo nâng cấp xác thực sẽ được gửi tới khách hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số ABBank Business.

Trường hợp cần hỗ trợ thêm, khách hàng có thể liên hệ tổng đài 1800 1159 hoặc đến các điểm giao dịch của ABBank để được hướng dẫn.