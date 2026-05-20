Quảng Trị: Tài khoản ngân hàng đột ngột nhận số tiền lớn, người phụ nữ được công an liên hệ làm việc

Ngày 19/5/2026, Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Công Dương (SN 1986, trú tại thôn Trung Đạo, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp anh nhận lại số tiền 292 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào ngày 17/5/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Nguyễn Công Dương đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 292.000.000 đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Hòa (trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

Ngay sau khi phát hiện sai sót, anh Dương đã liên hệ với Công an xã Lao Bảo để trình báo và nhờ sự trợ giúp. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Lao Bảo đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, liên hệ với chủ tài khoản là chị Nguyễn Thị Hòa để giải thích, vận động và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và trách nhiệm của lực lượng công an, toàn bộ số tiền 292 triệu đồng đã được hoàn trả lại cho anh Nguyễn Công Dương một cách an toàn.

Trong bức thư cảm ơn gửi tới Công an xã Lao Bảo, anh Dương bày tỏ sự xúc động sâu sắc, đồng thời tri ân tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hỗ trợ tích cực của các chiến sĩ công an xã đã giúp anh tìm lại số tài sản lớn trong thời gian ngắn nhất.

