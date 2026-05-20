Quảng Trị: Tài khoản ngân hàng đột ngột nhận số tiền lớn, người phụ nữ được công an liên hệ làm việc

Thu Thuỷ | 20-05-2026 - 20:55 PM | Smart Money

Lực lượng Công an xã đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, liên hệ với chủ tài khoản là chị Nguyễn Thị Hòa để giải thích, vận động hoàn trả số tiền 292 triệu đồng cho anh Nguyễn Công Dương một cách an toàn.

Ngày 19/5/2026, Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Công Dương (SN 1986, trú tại thôn Trung Đạo, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp anh nhận lại số tiền 292 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào ngày 17/5/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Nguyễn Công Dương đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 292.000.000 đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Hòa (trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

Ngay sau khi phát hiện sai sót, anh Dương đã liên hệ với Công an xã Lao Bảo để trình báo và nhờ sự trợ giúp. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Lao Bảo đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, liên hệ với chủ tài khoản là chị Nguyễn Thị Hòa để giải thích, vận động và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và trách nhiệm của lực lượng công an, toàn bộ số tiền 292 triệu đồng đã được hoàn trả lại cho anh Nguyễn Công Dương một cách an toàn.

Trong bức thư cảm ơn gửi tới Công an xã Lao Bảo, anh Dương bày tỏ sự xúc động sâu sắc, đồng thời tri ân tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hỗ trợ tích cực của các chiến sĩ công an xã đã giúp anh tìm lại số tài sản lớn trong thời gian ngắn nhất.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị﻿

"Gửi tiết kiệm lãi suất tới 8%/năm nhưng tôi vẫn quyết định rút ra rồi gửi lại toàn bộ"

Có thể xóa lịch sử nợ xấu trên CIC để tiếp tục vay ngân hàng hay không?

Đại diện Cục Thuế cảnh báo những dòng tiền sau chuyển vào tài khoản cá nhân có thể bị nghi trốn thuế

20:53 , 20/05/2026
Đòi 80 tỷ đồng từ vé Vietlott trúng 2 năm trước, khách bị từ chối: Ngân hàng lên tiếng

18:09 , 20/05/2026
Ngành Thuế đã nắm thông tin khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, những giao dịch cá nhân nào sẽ bị giám sát?

15:10 , 20/05/2026
Người Việt Nam sẽ dần có thể dùng tài khoản nội địa để thanh toán QR tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Singapore,...

14:56 , 20/05/2026

