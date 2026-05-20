Ngành Thuế đã nắm thông tin khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, những giao dịch cá nhân nào sẽ bị giám sát?

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế

Tại Hội thảo "Quản lý thuế theo dòng tiền: Kinh doanh an tâm, thuế minh bạch" do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Cục Thuế tổ chức, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết ngành thuế đang chuyển mạnh từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý bằng dữ liệu số.

Theo ông Minh, thời gian qua ngành thuế đã tham mưu Chính phủ, Quốc hội sửa đổi nhiều chính sách lớn, đặc biệt là Luật Quản lý thuế và các nghị định, thông tư hướng dẫn sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. Tinh thần xuyên suốt là thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

"Một trong những mục tiêu quan trọng là hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, nhất là hộ kinh doanh, từng bước tham gia môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch hơn. Chúng tôi muốn khuyến khích, hỗ trợ hộ kinh doanh đi vào trật tự kinh doanh trong một nền kinh doanh văn minh và hiện đại. Đây sẽ là hành trang đầu tiên để hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp trong tương lai", ông Minh nói.

Đại diện Cục Thuế cho biết cơ quan thuế hiện không còn quản lý theo cách thủ công như trước, như đi đếm khách hay đếm doanh thu tại cửa hàng, mà đang chuyển mạnh sang quản lý bằng dữ liệu.

"Từ năm 2021 đến nay, dữ liệu hóa đơn điện tử đã hình thành kho dữ liệu lớn ghi nhận gần như toàn bộ giao dịch của nền kinh tế. Cùng với đó là dữ liệu lịch sử tuân thủ thuế của người nộp thuế và hệ thống kết nối thông tin với ngân hàng, sàn thương mại điện tử, đơn vị trung gian thanh toán", ông Minh cho biết.

Theo ông, dữ liệu hóa đơn điện tử, dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu kết nối với các cơ quan khác sẽ giúp hình thành môi trường kinh doanh công khai, minh bạch và bình đẳng hơn.

"Hiện ngành thuế đã nắm thông tin khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, trong đó khoảng 200 triệu tài khoản cá nhân. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu rủi ro lớn, giao dịch bất thường hoặc nghi vấn trốn thuế, rửa tiền, ngân hàng sẽ phối hợp cung cấp thông tin theo quy định pháp luật ", ông Minh cho biết.

Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế nhấn mạnh cơ quan thuế không giám sát toàn bộ giao dịch cá nhân theo cách máy móc.

" Cơ quan thuế không giám sát mọi giao dịch cá nhân một cách máy móc. Ngành thuế hiện đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu, chỉ tập trung vào các trường hợp có rủi ro thực sự. Nếu một cá nhân có cả giao dịch kinh doanh và giao dịch sinh hoạt trong cùng tài khoản thì cơ quan thuế vẫn có thể phân tích, đối chiếu và xem xét trên cơ sở giải trình. Điều quan trọng nhất vẫn là minh bạch", ông Minh nói.

Ông Minh cũng đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng và nền tảng số trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, tự động hóa quy trình quản lý bán hàng, hóa đơn, kế toán và dòng tiền.

"Việc quản lý theo dòng tiền không chỉ phục vụ công tác thuế mà còn giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả quản trị, theo dõi doanh thu, chi phí, dòng tiền và khả năng phát triển lâu dài", ông Minh nhận định.

Đại diện Cục Thuế cho rằng trong thời gian tới ngành thuế sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và các nền tảng số để hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân và hộ kinh doanh hiểu rõ hơn về xu hướng quản lý mới.

"Thuế giống như nền móng của một ngôi nhà. Nếu nền móng không vững thì ngôi nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi tham gia kinh doanh, điều quan trọng là phải xây được nền móng minh bạch ngay từ đầu", ông Minh chia sẻ.

