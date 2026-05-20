Đòi 80 tỷ đồng từ vé Vietlott trúng 2 năm trước, khách bị từ chối: Ngân hàng lên tiếng

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một khách hàng yêu cầu nhận khoản tiền trúng thưởng Vietlott trị giá khoảng 80 tỷ đồng nhưng bị từ chối. Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Quảng Ngãi (MB Quảng Ngãi) đã có phản hồi chính thức về vụ việc.

Theo đại diện ngân hàng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều bài viết và video cho rằng MB Quảng Ngãi không chi trả tiền trúng thưởng cho khách hàng tên D.T.C. Tuy nhiên, phía ngân hàng khẳng định đã nhiều lần làm việc trực tiếp, trao đổi và giải thích rõ với khách hàng về vụ việc này. MB Quảng Ngãi cho biết tài khoản của ông D.T.C không phát sinh giao dịch ghi có số tiền 80 tỷ đồng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo MB Quảng Ngãi, ông D.T.C cho rằng mình trúng giải Jackpot trị giá 80 tỷ đồng với tấm vé được mua từ ngày 3/7/2023. Tuy nhiên, đến năm 2025, khách hàng mới liên hệ yêu cầu nhận thưởng và khiếu nại, gần 2 năm sau kỳ quay số.

Trong văn bản phản hồi gửi MB Quảng Ngãi ngày 18/5/2026, CTCP LuckyLott cũng cho biết khoảng thời gian khiếu nại đã vượt quá thời hạn quy định. Điều này hoàn toàn bất hợp lý. Đến thời điểm hiện tại, ông D.T.C không cung cấp được hình ảnh vé số hoặc bất kỳ tài liệu, chứng cứ hợp lệ nào để chứng minh về nội dung yêu cầu nhận thưởng.

Vietlott xác nhận bằng văn bản rằng kỳ quay số ngày 4/7/2023 không có vé trúng giải Jackpot Power trị giá 80 tỷ đồng. Theo quy định, vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Do đó, LuckyLott cũng không tiếp nhận hoặc giải quyết các trường hợp khiếu nại liên quan đến vé số quá thời hạn 60 ngày theo quy định.

Từ các căn cứ trên, MB Quảng Ngãi cho rằng yêu cầu chi trả khoản tiền 80 tỷ đồng của khách hàng là “không có cơ sở”.

Liên quan tới vụ việc, VietNamNet thông tin, ông D.T.C cũng vừa lên tiếng đính chính toàn bộ câu chuyện “trúng thưởng hơn 80 tỷ”. Ông này thừa nhận có đăng tải video lên mạng xã hội "gây ảnh hưởng đến công ty Vietlott và vua xổ số Hợp Phong trên app MB hiện nay".

“Thời điểm tôi mua vé số trên app MB năm 2023, không liên quan đến vé số Vietlott hay ứng dụng vua xổ số trên app MB hiện nay. Mong mọi người hiểu rõ câu chuyện để không ảnh hưởng tới Vietlott và vé số trên app MB hiện nay” , ông D.T.C nói trong video đính chính.